Competição regional de Cross Training

No próximo sábado (20), o ginásio da Unidade II do UNEC sediará a primeira edição do Maluquinho Games

CARATINGA – No próximo sábado (20), o ginásio da Unidade II do UNEC sediará a primeira edição do Maluquinho Games. O evento é uma competição de Cross Training aberta ao público, que deve receber atletas de diferentes localidades. A programação inclui provas no período da manhã e da tarde, bem como atrações musicais à noite.

Segundo Heyder Campos, um dos organizadores, a iniciativa envolveu um planejamento que vem sendo feito desde outubro do ano passado. “Como é nosso primeiro campeonato, pensamos em cada detalhe para fazer lago marcante para a cidade e mostrar a modalidade para toda a população. Contratamos a empresa No Rep!, especializada em arbitragem, para montar todas as baterias”, afirma, acrescentando que a procura por parte dos competidores tem sido um sucesso. “Contamos com 253 atletas inscritos, sendo mais de 170 de fora de Caratinga. Todos estão muito animados, movimentando os hotéis da cidade e treinando há meses para o evento”, detalha.

Além de acompanhar o campeonato, os visitantes terão acesso a uma praça de alimentação com lanches, bebidas e espaço para lazer infantil. “Logo após a competição, teremos música ao vivo. Convidamos toda a população para assistir às provas e aproveitar a festa que estamos preparando”, conclui Heyder.

Expectativas

Entre os competidores da cidade, estão Ricardo Medeiros e Ryan Alvarenga, que cumprem uma rotina de cuidados com foco no dia das provas. “A preparação que faço serve para várias competições ao longo do ano. Treino entre três e quatro horas por dia, faço dieta e não bebo. É importante também descansar, ter uma noite de sono tranquila e se cercar de pessoas que possam te motivar e apoiar”, conta Ricardo. “Eu e meu trio estamos nos preparando desde novembro. Estou com uma expectativa muito boa, em vista dos resultados que estamos alcançando, mas acima de tudo vamos dar nosso melhor, independente de ganhar ou não”, comenta Ryan.