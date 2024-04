Inaugurado Centro Administrativo Municipal de Caratinga

CARATINGA- Foi inaugurado nesta sexta-feira (26), o novo Centro Administrativo Municipal de Caratinga. A obra de mais de 3.500 metros quadrados foi concluída em apenas 15 meses e passa a abrigar os principais setores administrativos do município em um único local. De acordo com a prefeitura, isso “facilitará a comunicação e a coordenação entre as diferentes áreas, tornando os processos mais eficazes e garantindo um melhor atendimento às demandas da população”.

“Uma obra que irá gerar uma economia de cerca de R$ 960 mil reais, ano com aluguéis e promover a agilidade e eficiência da Administração Municipal”, destacou o prefeito Welington Moreira de Oliveira.

O chefe do executivo ainda disse que o espaço vai proporcionar mais conforto ao trabalhador, servidor da Prefeitura e ao cidadão. “A princípio estaremos funcionando com 50% das secretarias, mas, com o terceiro pavimento já em condições de nos próximos meses abrigar todas as outras. No antigo prédio, onde funcionava a Administração, estaremos instalando as secretarias de Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social. O atendimento ao cidadão, tributação, fiscalização, mais próximo do público, continuará sendo no mesmo local”.

O Centro Administrativo ganhou o nome de Professor Izalino Moreira de Oliveira, pai do prefeito, que faleceu em 2021. Sobre a homenagem, Dr. Welington disse: “São oportunidades e privilégios que a vida nos oferece. É um cidadão caratinguense, foi professor, pai de sete filhos. Vereador numa cidadezinha em Vale do Mucuri, chamada Serra dos Aimorés. Talvez puxei dele essa veia política. Infelizmente não tive oportunidade de fazer tal homenagem em vida, mas, estamos eternizando um nome de uma pessoa tão especial na minha vida e de meus familiares. Exemplo de ser humano, pessoa, bondade e humildade. Certamente foi o grande formador do meu caráter”.

IZALINO MOREIRA DE OLIVEIRA

Izalino Moreira de Oliveira, nasceu no distrito de Patrocínio, município de Caratinga, aos 7 de novembro de 1928, filho de João Manoel Moreira e de Lauricena Arruda de Oliveira. Até os 23 anos, ali residiu com os pais e mais sete irmãos, trabalhando como lavrador. Logo em seguida foi estudar em um internato da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada no Estado de São Paulo, onde se formou como professor e dando início ao curso de Teologia.

Aos 27 anos, retornou ao distrito, tendo logo em seguida se casado com Jesuína de Oliveira Arruda, com a qual viveu 65 anos e tiveram sete filhos.

Por falta de oferta de emprego, voltou a trabalhar como lavrador, mudando-se para o município de Alto Caparaó, trabalhando em lavoura de café. O que se deu por pouco tempo, pois, foi chamado para atuar como professor pela Escola Adventista, tendo trabalhado nos municípios de Venda Nova do Imigrante/ES, Januária e Serra dos Aimorés/MG.

Em 1969, foi eleito vereador pelo partido ARENA, pelo município de Serra dos Aimorés, tendo ainda no ano de 1970, renunciado por não concordar com as diretrizes parlamentares.

No ano de 1970, se mudou para a cidade de Belo Horizonte. Izalino Moreira ainda se formou em eletricista, profissão que exerceu concomitante com a profissão de professor, por algum tempo, tendo se dedicado a ela após se aposentar como professor.

Izalino nasceu em um lar evangélico e permaneceu fiel aos princípios religiosos até o seu falecimento, ocorrido em 2 de maio de 2021, em Belo Horizonte, como cita o documento. Na igreja, foi diácono, professor de Escola Sabatina, ancião, maestro de coral e membro de diversos quartetos musicais.

Veja os setores que passam a funcionar no Centro Administrativo Municipal:

Gabinete do Prefeito

Procuradoria Geral do Município

Controladoria Geral do Município

Chefia de Gabinete

Assessoria Jurídica

Assessoria de Tecnologia de Informação

Assessoria de Comunicação

Assessoria de Projetos, Convênios e Prestação de Contas

Ouvidoria Geral

Departamento de Promoções e eventos

Secretaria de Administração e Recursos Humanos

Superintendência de Recursos Humanos

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Patrimônio

Secretaria de Planejamento e Fazenda

Superintendência de Contabilidade

Departamento de Contabilidade

Superintendência de Contratos e Licitações

Departamento de Contratos e Licitações

Departamento de Compras

Tesouraria

Superintendência de Planejamento e Orçamento