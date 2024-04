Acidente com ônibus deixa 4 mortos e 32 feridos na BR-116, em Medina

Um acidente com um ônibus deixou quatro mortos e 32 feridos na noite deste sábado (27), em Medina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo com 54 pessoas capotou na BR-116, em um local conhecido como “curva da morte”.

Segundo o IML de Almenara, para onde o corpos foram levados, três mulheres e um homem morreram. Dos 32 feridos, dois ficaram em estado mais grave e devem ser transferidos neste domingo (28), para um hospital em Teófilo Otoni.

O ônibus de turismo saiu de Caruaru em Pernambuco, com destino a capital de São Paulo. O ponto do acidente foi no quilômetro 90 da rodovia, a 18 km de Medina e a 22 km de Itaobim, ambas no Vale do Jequitinhonha.

A PRF informou que o condutor do veículo perdeu o controle da direção, atingiu uma mureta de proteção à margem da via, bateu no acostamento e tombou na pista.

Houve vítimas presas às ferragens, mas a PRF não disse quantas pessoas.

Além do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também prestou socorro às vítimas. Os feridos foram encaminhados para dois hospitais, Santa Rita em Medina e Vale do Jequitinhonha em Itaobim.

Fonte: G1