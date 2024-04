“Jairo Grossi” está no grupo de locais que sediam jogos da etapa microrregional do JEMG

São estudantes-atletas em quadra, prontos para desfrutarem desse importante momento do esporte, por meio de uma experiência única e encantadora

CARATINGA – “Nós conseguimos passar, no ano passado (na etapa do Estudantil de Caratinga), e, hoje, estar aqui, para nós, é uma grande felicidade – ainda mais por estarmos na nossa escola. O esporte faz bem para todos que o praticam, e representar a Jairo, nos divertindo, é muito importante e muito válido”, destacou a atleta Maria Eduarda Won Rondow.

A Maria Eduarda tem 17 anos, é aluna do 3º ano do Ensino Médio da Jairo Grossi, e ponteira da equipe feminina de vôlei, que competiu, na manhã desta segunda-feira (22). Sob o comando do professor Felipe Dias, as meninas da Jairo jogaram contra a equipe de São João do Oriente, da Escola Estadual Vitalino de Oliveira Ruela, e ganharam por 2 sets a 1.

A etapa Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais começou, em Caratinga, no dia 22 de abril e se estende até o dia 28 deste mês.

Desta vez, uma novidade: a Escola Professor Jairo Grossi – mantida pela Fundação Educacional de Caratinga – abriu suas portas e é mais um dos locais, com quadra, palco de várias disputas, como explicou o professor Diego Gomes – que está auxiliando na organização dos jogos que estão acontecendo na escola -, e a diretora pedagógica Eci Fernandes.

“É a primeira vez que a gente está sediando uma etapa do JEMG. A gente ficou muito feliz com o convite e em poder sediar. A gente tem trabalhado muito na estrutura – até para poder receber outros eventos (como amistosos que já acontecem aqui na escola), então, a estrutura é suficiente para atender tudo isso, mas a intenção é sempre melhorar”, disse o professor Diego Gomes.

“Nós temos, aqui, todas as condições para atender todas as modalidades esportivas que a escola oferece (voleibol, futsal e outros). Ultimamente a gente tem intensificado e fomentado a participação de todos os nossos alunos em uma modalidade esportiva porque isso traz um momento de lazer. Portanto, o envolvimento no esporte é muito grande e isso acaba contribuindo para uma aprendizagem”, reforçou a professora Eci Fernandes, diretora pedagógica da Escola professor Jairo Grossi.

O JEMG é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação. A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais.

“O objetivo é integrar os alunos no modo esportivo para incentivá-los a sempre praticar esportes. O JEMG não é só um esporte em si, a gente faz amizades com outros estudantes de várias escolas e cidades”, acrescentou a representante de quadra, Thaís Gomes, que já participou destes jogos.

Ao todo são 834 atletas, de escolas de 20 municípios da microrregião, disputando as partidas, durante 6 dias de competições.

Trabalhar a Educação e o Esporte é sempre uma boa combinação. Prova disso é que grandes medalhistas mundiais são oriundos de jogos escolares.