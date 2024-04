Ação integrada resultada na prisão de indivíduo envolvido em tiroteio na zona rural de Santa Rita de Minas

Troca de tiros aconteceu na última quinta-feira (25) e duas pessoas morreram

DA REDAÇÃO – Foi preso na noite de sábado (27) na cidade de Muriaé, um indivíduo de 29 anos, envolvido em um tiroteio que ocorreu na quinta-feira (25) na zona rural de Santa Rita de Minas. Duas pessoas morreram duas a ação, Matheus Pimentel da Rocha, 26 anos, e Paulo Nunes Neto, 25.

A prisão foi um resultado de uma ação de levantamento de informações de forma continuada entre o 62º BPM de Caratinga, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Governador Valadares e o 47 BPM, com sede em Muriaé.

Desde a data do crime, militares do 62º Batalhão intensificaram a produção de informações na tentativa de localizar e prender o autor.

No sábado foi apurado que o autor estaria deslocando para o Rio de Janeiro, pois havia sido baleado no braço, durante o confronto que resultou no registro das duas mortes em Santa Rita de Minas.

Militares do 47 BPM em Muriaé foram mobilizados e conseguiram abordar o veículo em que o autor estava, sendo ele preso e cumprido o mandado de prisão contra ele, em aberto.

Durante a prisão foi constatado que realmente ele estava com ferimento no braço, proveniente de disparo de arma de fogo.

DUAS MORTES

As mortes foram registradas no córrego do Lage, em Santa Rita de Minas, na manhã da última quinta-feira (25). Segundo informações, um veículo Kombi seguia para o distrito de Santana do Tabuleiro, zona rural de Raul Soares. No veículo estavam indivíduos que trabalhariam na colheita de café. Além do condutor, estavam também outros oito ocupantes, todos oriundos da cidade de Salvador/BA.

Testemunhas que estavam na Kombi relataram que próximo à entrada da via vicinal principal, eles deparam com um jovem (Matheus) no meio da estrada, estando ele usando colete balístico e touca ninja e estava portando uma pistola. Ao notar a aproximação da Kombi, ele começou a atirar em direção ao veículo.

Além de Matheus que estava com colete, foram visualizados outros dois ou três indivíduos, ainda não identificados. Ele foi alvejado com diversos disparos na região da cabeça e tórax, e veio a óbito no local. O jovem foi encontrado na lateral da via, indicando que ele foi morto no meio da pista e depois foi arrastado.

Paulo, oriundo da Bahia, que estava no banco do carona da Kombi, foi atingido por disparos na região da cabeça e tórax e faleceu no local.

Durante os trabalhos periciais foi localizado na cintura da vítima que estava no carona da Kombi, uma porção de substância semelhante à maconha. Os outros ocupantes deste veículo saíram correndo quando perceberam os disparos.

Informações apuradas dão conta que o condutor da Kombi também estava armado e reagiu, efetuando disparos contra Matheus que estava de colete.

O condutor da Kombi evadiu do local, mas depois se apresentou à polícia acompanhado de advogado.

Durante a verificação dos arredores do local, foram localizadas duas motocicletas que foram usadas no crime, sendo apreendidas e removidas para o pátio credenciado. Uma delas possuía queixa furto e a outra estava com chassi raspado. As motocicletas apreendidas estavam em uma estrada coberta de vegetação próximo ao local dos fatos, com quatro capacetes, indicando que poderiam ser quatro autores do crime.

Foi relatado aos militares que os autores fugiram a pé, em meio a vegetação, em sentido diverso do condutor da Kombi.

Informações dão conta que o motivo do crime está relacionado ao tráfico de drogas.