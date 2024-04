Acidente tira a vida de quatro pessoas na entrada de Governador Valadares

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Rodoviária Federal atenderam a um grave acidente na noite de domingo (28), nas proximidades do Km 158 (Posto Chaves) em Governador Valadares.

O sinistro envolveu um caminhão de pequeno porte, de um frigorífico daquela cidade e um carro de passeio. Todas as quatro vítimas que não resistiram estavam no carro.

Dentre as vítimas do acidente fatal foi identificado o casal, Pedro Fonseca, que era de Portugal e vivia no Vale do Rio Doce, e sua mulher, Nádia Santos. Pedro era comerciante de veículos em Governador Valadares (Português Veículos).

As outras duas vitimas ainda não tiveram seus nomes divulgados, mas já se sabe que também são valadarenses. A cena do acidente era considerada assustadora, com corpos espalhados pelo asfalto, projetados para fora do carro. Dos quatro ocupantes do veículo apenas o corpo de um delas permaneceu no carro, preso ao cinto.

No caminhão estavam, o motorista e o ajudante. Um deles ficou preso entre as ferragens e necessitou que fosse resgatado pelos bombeiros. Foi repassado à equipe do Samu com ferimentos variados pelo corpo e hospitalizado.

As causas do sinistro ainda serão definidas pela Perícia da Polícia Civil. Entretanto, valadarenses alertam para o risco e os constantes acidentes no trecho da BR-381 entre o distrito de Baguari e a entrada da cidade.