Durante partida de futebol, PM intervém e dispersa briga generalizada entre torcidas

INHAPIM – Na tarde de domingo (28), a Polícia Militar precisou intervir após briga generalizada entre torcedores dos clubes Alegre e América em jogo válido pela Copa Distrital de Inhapim. A partida foi realizada em Santo Antônio do Alegre, zona rural de Inhapim.

Em determinado momento foi iniciada uma briga generalizada entre integrantes das duas torcidas. Diante da gravidade da situação, as equipes da Polícia Militar agiram com rapidez, utilizando instrumentos de menor potencial ofensivo, como bastões e espargidores de pimenta para dispersar os envolvidos na rixa. “Além disso, os policiais também empregaram técnicas de verbalização, buscando apaziguar os ânimos e evitar maiores conflitos”, informa a PM.

Segundo a PM, aconteceram três brigas consecutivas, envolvendo um grande número de pessoas, “tornando impossível a identificação dos responsáveis pelos tumultos”.

A Polícia Militar realizou a escolta do ônibus que transportava a torcida de Bom Jesus do Rio Preto até a área urbana de Inhapim, garantindo a integridade física dos envolvidos.