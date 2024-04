Caratinga receberá jogos do campeonato mineiro de futsal

CARATINGA – De forma oficial, nos meses de maio e junho, na categoria sub 09, a Cettatic receberá as equipes de Juiz de Fora e Barbacena e assim iniciando sua caminhada no certame em competições oficiais organizadas pela Confederação Brasileira e Federação Mineira da modalidade.

Os tigres estão se preparando par representar Caratinga. O elenco conta com 16 atletas que treinam diariamente e há dois anos já jogam juntos em competições. Entre atletas de Caratinga e região, o coach Cettatic afirma que seu grupo é qualificado.

Dante do Val

‘A flecha’ como é chamado pelos treinadores do tigre, Dante do Val é um dos destaques da equipe sub 09. Ele já integra a base do Cruzeiro e é figura conhecida do futsal e futebol de toda região. “Dante reúne força e velocidade e com uma canhota afiada se torna um atleta importante no contexto geral”, avalia o treinador.

Gratidão

O coach Clayton Lopes hoje é muito conhecido pelos tempos de atleta e bela carreira de sucesso como treinador, CEO do projeto Cettatic, ele colhendo resultados expressivos já há alguns anos. Clayton nunca deixou de citar o carinho e respeito pelo seu treinador de infância “Luizinho Formigão”, ao qual foi fundamental no seu desenvolvimento esportivo. “Ao meu amigo e mestre, o meu muito obrigado. Sou grato por tudo e desejo sucesso e saúde sempre ao nosso Formigão”, disse Clayton Lopes.