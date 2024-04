O sábado (27) foi festivo para o casal Geraldo Feliciano e Maria Aparecida, que comemorou Bodas de Ouro. A união teve como frutos nove filhos e 23 netos.

A comemoração foi realizada no Sítio Rio Preto, em Piedade de Caratinga, com a celebração do pastor Elizeu Coelho, presidente da Assembleia de Deus Caratinga.

Fotos: Felippe Fonsecca