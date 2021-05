Jovem cantora sertaneja conta sua trajetória e fala de seus sonhos no mundo da música

CARATINGA – O programa “Conectados com Marcy Lopes” entrevistou essa semana a simpática e talentosa, Sabrina Abreu, de 17 anos. Ela é natural de Caputira, filha de Fabiano Silvestre Santana e Fabrisa Alves Abreu Santana. A jovem é irmã de Pedro de 12 anos e Fabiana de 21.

O estilo musical preferido da cantora é o sertanejo, estilo que ela domina bem, principalmente quando está junto do seu violão. Dona de uma voz forte e encantadora, Sabrina sonha em viver da sua música, inclusive de suas composições.

Além de contar um pouco de sua vida para a apresentadora Marcy Lopes, Sabrina deixou dicas para quem deseja entrar no mundo da música. E para quem deseja conhecer melhor o trabalho de Sabrina, basta seguir seu instagram @sabrina.abreus.

Como a música surgiu em sua vida?

Então… Eu acho que isso é uma coisa que desde sempre está em mim. Sempre falava: eu quero ser cantora. Eu cantava, mas cantava desafinada, não eram lá grandes coisas. Mas busquei sempre aprender, e eu cantava em apresentações de escolas, cantava na igreja, e vim buscando sempre melhorar. Depois comecei a fazer aulas de violão com dez anos, então consegui me aperfeiçoar, e hoje estou construindo uma carreira como cantora.

Você já tentou participar de algum programa a nível nacional, como o The Voice Kids?

Já. Isso é uma coisa que a gente sonha muito né? E tentei me inscrever, na época eu tinha 14 anos e acho que quando eu fui fazer a inscrição a data de nascimento não foi permitida porque quando fosse acontecer o programa, eu já teria passado da idade certa, que era 15 anos e aí não aceitaram. Tentei também no “Revelações Brasil”, a mesma coisa que pegou foi a idade. Tentei também “No Canta Comigo” e foi a mesma coisa da idade. Agora acho que já consigo no “The Voice Brasil”, mas eu pretendo esperar, porque acho que ainda não estou preparada pra isso se eu for selecionada.

Qual foi a situação mais constrangedora que passou em uma apresentação?

Então… Acho que foi uma vez que fui cantar e o público estava querendo algo mais animado do que meu estilo que é mais sertanejo, forró, e eles queriam funk, queriam um DJ. Daí disseram: ‘tira essa menina daí’. Uns ficaram vaiando, e foi bem chatinho. Mas acontece né? Temos que superar isso, e tem públicos que querem o show da gente, e que gosta.

A música te realiza completamente?

Sim. Sou muito apegada à minha família e aos meus amigos, mas a música é algo na minha vida que sonho há muito tempo, quero me realizar nesse mundo, quero construir uma carreira mais sólida, porque me sinto uma pessoa muito realizada com a música, e quando a gente gosta, a gente ama, é muito bom.

Qual sua inspiração para compor?

Cada música tem uma situação específica. Já tenho duas músicas lançadas, e tenho mais músicas que compus. Mas todas foram em situações diferentes que vivi, e também alguns caso que eu relembro que meus amigos me contaram, aí vem o flash, já tenho ideias e anoto, ou aquilo sai da minha mente, perco tudo, e pronto e acabou. É sempre assim, vem uma situação inusitada na minha mente, e faço a música. Já fiz muitas músicas em situações diversas, porque estava triste, porque estava feliz, e também querendo conquistar alguém, cada momento, uma situação.

Você está solteira ou namorando?

Estou namorando

Qual seu maior sonho como cantora?

Então, quando me perguntam isso, sempre falo que é viver da música, e pretendo, se Deus quiser. Sonho muito com isso, cantar nos palcos, acho que esse sonho é de todo cantor né? Ter uma apresentação muito importante, e meu sonho também é ter sucesso. Sempre soube diferenciar sucesso da fama, pois se vier, sei que e uma consequência, mas digo que o sucesso é ter pessoas que gostem do meu trabalho, que as pessoas admirem o meu trabalho do jeito que eu faço, e isso é o meu objetivo maior na música.

Qual mensagem que você deixa pra quem deseja ter uma carreira musical?

Acho que a persistência e a fé. Tenho 17 anos, e desde os dez venho fazendo algumas apresentações e correndo atrás outras oportunidades, mostrando e cantando as músicas que compus, querendo aparecer e mostrar meu trabalho. No ano de 2020 foi tudo acontecendo, fiz uma participação importante num show, e fui conseguindo outros. Praticamente todos os finais de semana, mas veio a pandemia, e mesmo assim estou aqui, não vou desistir. Estou me sentindo bem realizada com as oportunidades que venho tendo. Se você tem um sonho, não desista. A internet está auxiliando muito nesse período, por isso estou correndo muito atrás das redes sociais, desse contato com a galera virtualmente, me comunicando muito, e aí vamos evoluindo da forma que está dando. Se você tem um sonho, não desista, porque sua hora vai chegar, e você precisa estar preparado sempre.

PING-PONG

Comida– Lasanha

Cor -Preto

Lugar – Praia

Música – Sertaneja

Amor – Música

Família –Tudo