PM efetua prisão de envolvido em mortes na zona rural de Santa Rita de Minas

Foi preso na noite deste sábado (27), na cidade de Muriae, um indivíduo de 29 anos, envolvido em uma emboscada que resultou na morte de duas pessoas , no último dia 26/04, na zona rural de Santa Rita de Minas.

A prisão foi um resultado de uma ação de levantamento de informações de forma continuada entre o 62º BPM de Caratinga, o FICCO de Governador Valadares e o 47 BPM, com sede em Muriaé.

Desde a data do crime, que militares do 62º Batalhão intensificaram a produção de informações na tentativa de localizar e prender o autor.

Na data de ontem foi apurado que o autor estaria deslocando para o RJ, pois havia sido baleado no braço, durante o confronto que resultou no registro do duplo homicídio em Santa Rita de Minas.

Militares do 47 BPM em Muriaé foram mobilizados e conseguiram abordar o veículo em que o autor estava, sendo ele preso e cumprido o mandado de prisão contra ele, em aberto.

Durante a prisão foi constatado que realmente ele estava com ferimento no braço, proveniente de disparo de arma de fogo.

A ocorrência contou também com a fundamental participação da FICCO-GVS.