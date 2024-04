NOTICIAS DO AGRO

ICE

Com o término da rolagem para julho dos contratos de café com vencimento em maio próximo, as cotações do arábica na ICE Futures US, em Nova Iorque, e as do robusta na ICE Europe, em Londres, apresentaram uma semana de ajustes, com muita oscilação. Em Nova Iorque, os contratos de arábica tiveram uma semana de balanço negativo, após cinco semanas de alta. Em Londres, os de robusta, tiveram mais uma semana com fechamento positivo. Foi a nona semana consecutiva.

ICE II

Na ICE Future US, os contratos de arábica para julho próximo, bateram na sexta-feira (26) em US$ 2,2695 por libra peso na máxima do dia, oscilaram 560 pontos entre a máxima e a mínima, e fecharam a US$ 2,2400 por libra peso, em baixa de 410 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para julho fecharam na sexta valendo US$ 4.151 por tonelada, em queda de 153 dólares.

Frente fria

Uma mudança mais significativa no tempo sobre áreas produtoras de café do centro-sul do Brasil deve ocorrer na primeira semana do mês de maio, quando uma nova frente fria deve avançar pela costa do Brasil, espalhando episódios de chuva entre o Paraná, Sudeste e até mesmo sobre áreas da Bahia. Os maiores volumes devem se concentrar sobre a faixa leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, onde por enquanto, os modelos indicam volumes próximos a 100 mm em cinco dias. Além da chuva, na primeira semana de maio, está previsto também um declínio bastante acentuado das temperaturas. Há maior probabilidade para ocorrência de geadas sobre o interior da região Sul, enquanto nas áreas produtoras do centro-sul do Brasil as mínimas podem chegar ligeiramente abaixo dos 10°C (CLIMATEMPO).

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US caíram sexta-feira (26) 4.825 sacas e estão em 656.657 sacas. Há um ano eram de 698.868 sacas, quando já eram considerados criticamente baixos. Caíram neste período 42.211 sacas. Na última semana esses estoques subiram 13.567 sacas, e na semana passada 3.440 sacas. Na semana anterior à passada, tiveram alta de 26.188 sacas. No mês de março somaram alta de 234.662 sacas. Subiram 103.777 sacas no mês de fevereiro. No mês de janeiro caíram 1.395 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar, na sexta-feira (26) caiu 0,93 % frente ao real e fechou a R$ 5,1160. Ontem subiu 0,31 %. Fechou a sexta-feira anterior, dia 19, valendo R$ 5,200. Em reais por saca, os contratos para julho próximo em Nova Iorque fecharam na sexta valendo R$ 1.515,91. Encerraram o dia ontem a R$ 1.558,14. Fecharam a sexta-feira (19) a R$ 1.594,79.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro, os compradores alteraram as bases de preços diariamente no decorrer da semana, acompanhando o “sobe e desce” das cotações em Nova Iorque e do dólar frente ao real. O volume de negócios fechados recuou em relação à semana passada. Nestes primeiros meses de 2024 esse volume vem crescendo, mas sempre com negociações difíceis, atrapalhadas pelo “sobe e desce” nas cotações na ICE e pelas incertezas climáticas, que preocupam e trazem muita insegurança aos cafeicultores.

Embarques

Até dia 26 os embarques de abril estavam em 2.316.536 sacas de café arábica, 475.074 sacas de café conilon, mais 239.334 sacas de café solúvel, totalizando 3.030.944 sacas embarcadas, contra 3.148.153 sacas no mesmo dia de março. Até o mesmo dia 26 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em abril totalizavam 3.948.737 sacas, contra 3.525.468 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 19, sexta-feira, até o fechamento do dia 26, caiu nos contratos para entrega em julho próximo 785 pontos ou US$ 10,38 (R$ 53,12) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 19 a R$ 1.594,79 por saca, e sexta-feira, dia 26, a R$ 1.515,91. Ainda na sexta, nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 410 pontos.