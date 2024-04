Jovem tenta entrar com haxixe introduzido no ânus, no presídio de Caratinga

Nesse último sábado(27), uma jovem de 23 anos tentou entrar no presídio de Caratinga, com haxixe introduzido no ânus.

O fato foi descoberto quando a jovem passou pelo aparelho de scanner antes de entrar no presídio, onde foi constatada a imagem de um

corpo estranho.

Indagada sobre a situação, a jovem disse não saber do que se tratava e foi encaminhada ao hospital para fazer a retirada do objeto através de uma cirurgia.

Foram retiradas 100g de haxixe, e a jovem foi presa em flagrante e transferida para a cidade de Timóteo.