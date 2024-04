Regional sub 11/13: Garotada dando show

CARATINGA – O domingo (28) foi de bola rolando para a segunda rodada do Campeonato Regional das categorias sub 11 e 13 da Liga Caratinguense de Desportos. Quatro jogos sacudiram a galera em Santa Efigênia para os confrontos entre Cettatic x ADIM (Associação Desportiva Imbé de Minas).

No primeiro encontro do dia, a Cettatic bateu a ADIM por 4 a 1. Embora o placar possa sugerir jogo fácil para o anfitrião, foi partida bem disputada, bem jogada pelas duas equipes. No confronto entre os meninos de 13 anos, novamente levou vantagem o time mandante, outra vez uma vitória marcando quatro gols. Os garotos de Imbé se esforçaram muito, mas não conseguiram evitar a derrota por 4 a 0.

Em Vermelho Novo, o projeto CONSEP recebeu a Escola do Flamengo de Caratinga. Mais uma vez, a exemplo do que já havia acontecido no Campeonato Regional adulto 2023, a cidade deu show de organização, preparando uma bela festa para estreia do time no campeonato. No primeiro jogo da manhã, os donos da casa levaram a melhor no sub 11 e venceu por 5 a 3. Um jogaço com oito gols. Na partida de fundo, o público não arredou pé esperando o confronto. Os meninos da categoria 13, protagonizaram um grande jogo. Uma partida equilibrada, que terminou com vitória da Escola do Flamengo por 1 a 0.

No próximo final de semana, a garotada volta a campo, para mais uma rodada certamente emocionante do Campeonato mais importante da categoria na região.