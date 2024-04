ABRAÇO ZIRALDO: A arte não conhece a morte

– Um legado torna o artista inesquecível e forma novas gerações para o encantamento

Camilo Lucas

A gente chega no fim de uma empreitada e só tem agradecimentos e graças a Deus pra dar.

Quando o Cazuza (Vinícius Faria), do Coletivo Artecine e do Cinema na Comunidade, me ligou chamando pra gente bolar uma homenagem ao Ziraldo eu ainda estava atordoado. Naquele momento, não estava pensando em fazer nada não, só sentir. Mas ele me despertou e eu topei. A partir daí, foi convocar os Arteiros, este grupo maravilhoso de fazedores de arte que eu consegui reunir entre a nata dos talentos de Caratinga, para que eles também replicassem o chamamento; recrutar o Nathan Vieira pra ajudar na produção e formar um coletivo para que Ziraldo fosse homenageado não com palavras ou discursos, mas com aquilo que ele nos legou: ARTE. No máximo de formas diferentes que conseguíssemos reunir, pois Ziraldo foi multiartista, a partir do seu cartunismo. O Casarão das Artes, este templo da cultura de Caratinga, se juntou a nós através do prof. Américo Galvão e sua equipe, fechando um dream-team na produção!

Ziraldo é o padroeiro das artes de Caratinga. É do mundo inteiro mas, privilegiadamente, de Caratinga, e esta data não poderia nunca passar em branco e nem podia demorar demais pra acontecer esta homenagem, então corremos atrás, chamamos o grande Dedéu Mattos, diretor de Cultura da prefeitura de Caratinga, para que ele viabilizasse junto ao governo municipal o apoio estrutural necessário pra gente tomar as ruas com a beleza do legado de Ziraldo. Dedéu fez mais que isto, vestiu a camisa e foi fundamental para o sucesso do nosso evento.

E foi simplesmente sensacional. Mais de 200 artistas, solo e em grupo, aderiram ao projeto. O que ia ser um dia virou três, a divisão do tempo para cada apresentação foi respeitada com tanto amor que nem parecia profissionalismo, veio gente de todo lado, imprensa até de BH, uma coisa tão simples feita com orçamento zero e total doação dos envolvidos se transformou numa homenagem gigante em seu significado.

Conversando na véspera com a esposa de Ziraldo, Márcia Martins, ela me disse que ele ficaria muito feliz de onde ele estivesse, e tenho certeza que ficou sim! Nosso abraço no Menino Maluquinho foi um momento tão emocionante que eu senti sua presença lá, especialmente representado pelo Palhaço Mixirica (Renato Gomes) que incorporou Ziraldo com sua verve e seu talento.

Emocionante em todos os sentidos. Muito obrigado a todos, muito obrigado por estarem com a gente neste momento, tomara que estejamos juntos novamente em muitos momentos que virão!

PROGRAMAÇÃO REALIZADA:

25/04 – RODA DE CONVERSA NO CASARÃO DAS ARTES

– Um debate entre pessoas que conviveram e/ou trabalharam com Ziraldo, revelando um pouco do lado humano do artista

26/04 – CINEMA NA COMUNIDADE

– Exibição do filme “Uma professora Maluquinha”, pelo projeto Cinema na Comunidade, no Casarão das Artes

27/04 – ABRAÇO, ZIRALDO!

– Todos os artistas reunidos para dar um abraço em torno do boneco do Menino Maluquinho, simbolizando o amor e a gratidão ao legado e à pessoa de Ziraldo

– Após o abraço, os artistas seguiram em “Cortejo das Artes”, caminhando pelas ruas da cidade, puxados pelo Batuque Batucada, até chegar no Coreto Ronaldinho Calazans

– No coreto, por volta das 15h30 tiveram início as apresentações artísticas, que se estenderam até as 22h03 minutos: cabe registrar que nosso medo de tanta gente não conseguir se apresentar antes do horário da lei do silêncio não se concretizou. O atraso de 3 minutos pode ser considerado tolerância ou nós seremos multados? rsrs

PARTICIPANTES:

Roda de Conversa: Sylvio Abreu, prof. Hélio Amaral, prof. Cláudio Leitão, Camilo Lucas e prof. Américo Galvão Neto (mediador).

Artes cênicas (teatro, dança, performances): Palhaço Mixirica, Projeto Batuque Batucada, Q-Arte, Casa Viva Meraki, Projeto Sombra e Água Fresca, Escola de Artes Aplauso, Grupo Baruibom (Inhapim), Grupo Luzes & Cia (Ubaporanga), Grupo Black Dance, Dexter (Michael Jackson cover).

Literatura: Arlete Campos, Camilo Lucas e lançamento da revista jararaca alegre em homenagem a Ziraldo (distribuída gratuitamente).

Artes Visuais: Joaninha (atelier de pintura fazendo artes) e Arthur Nunes Costa.

Cinema: exibição de vídeos de Ziraldo pelo projeto cinema na comunidade, Coletivo Artecine.

Música: Banda Santa Cecília, Tutzé, Black Jay, maestro Eroni e Paula, Nathan Vieira, Projeto Trem de Minas, Kivea Rozzatto, Lívia Junqueira, Sergio Mogga, Dedéu Mattos, Tando Soulei, Sandrinho, Banda Manová 01, Analigia Mattos e Hermambrix Jr.

