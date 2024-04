Caratinga brilha na 1ª etapa do Campeonato Mineiro De Taekwondo

DA REDAÇÃO- Entre os dias de 23 e 24 de março, a cidade de João Monlevade sediou a 1ª Etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo. Evento realizado pela Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais – FTEMG, representa a primeira etapa para os atletas rumo às competições de destaque nacional, incluindo o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Caratinga foi representada pela Equipe Top Fitness de Taekwondo do mestre Mário Toledo Junior com oito atletas e também pelo atleta Marcos Toledo de Souza, conquistando cinco medalhas de ouro e duas de prata.

Os medalhistas de ouro foram Marcos Toledo de Souza, categoria adulto até 68 kg (luta); Heitor Toledo, categoria infantil até 48 kg (luta); Lara Nedes, categoria Mirim até 22 kg (luta); Samuel Viana Cardoso, categoria mirim até 42 kg (luta) e Yasmin de Souza, categoria fraldinha até 18 kg (luta). Já os medalhistas de prata foram Lorenzo de Souza, categoria mirim até 26 kg (luta) e Vitor Nunes, categoria infantil até 34 kg(luta). A equipe também contabilizou o quarto lugar com Diego Nunes Lima, categoria cadete até 37 kg (luta).

No decorrer do evento, destaque para a cerimônia de premiação dos melhores do ano de 2023, uma iniciativa voltada para homenagear os atletas e técnicos que se destacaram ao longo do ano anterior. Caratinga não poderia ficar de fora e foram homenageados Mario Toledo Junior, técnico destaque (Kyorugui) e Marcos Toledo de Souza, atleta destaque masculino (Kyorugui).

Marcos Toledo de Souza e Mario Toledo Junior – Equipe Top Fitness de Taekwondo são beneficiários do Programa Bolsa Atleta de Caratinga e representam o município em competições estaduais, nacionais e internacionais.