Cartório Eleitoral tem grande demanda no fechamento do cadastro

Plantão de atendimento ao eleitor neste feriado e no final de semana

CARATINGA- O Cartório Eleitoral de Caratinga funcionará em regime de plantão neste feriado, 1º de maio, Dia do Trabalho, e no sábado e domingo, 4 e 5 de maio. A medida se dá em virtude da proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, provocando grande demanda por atendimento.

A Central de Atendimento ao Eleitor, que funciona à Avenida Presidente Tancredo Neves, 135, atenderá, excepcionalmente nestes dias, das 8h às 12h, aos eleitores que precisam regularizar a situação eleitoral, seja por meio de transferências, atualizar dados e alistamentos.

Nesta reta final do cadastro eleitoral que se encerra dia 8 de maio, os atendimentos serão realizados pela Justiça Eleitoral por ordem de chegada, mediante a distribuição de senhas, considerando a capacidade de atendimento dos locais. A recomendação é de que eleitoras e eleitores não deixem para a última hora e procurem um local de atendimento eleitoral mais próximo o quanto antes.

Importante ressaltar que os eleitores que já fizeram o cadastro biométrico podem realizar suas demandas por meio do Título Net, no site da Justiça Eleitoral.