Prefeitura de Caratinga e Sicoob Credileste promovem ação de saúde

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga e o Sicoob Credileste promoveram uma ação de proteção e cuidados à saúde nesta terça-feira (30/04), em Caratinga. O Dia Verde aconteceu no estacionamento do antigo Fórum, na Praça Getúlio Vargas.

Foram ofertados atividades e serviços essenciais para a saúde, com vacinação contra influenza, COVID, antitetânica, hepatite B, triviral e febre amarela; bem como aferição de pressão arterial e glicemia, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), avaliação nutricional e escuta qualificada sobre saúde mental.

De acordo com Ladir Firmino, presidente do Sicoob Credileste, a ação vai de encontro aos valores do cooperativismo. “Para nós é uma grande oportunidade essa parceria, pois, é um princípio do cooperativismo exatamente isso, a participação com a comunidade, a prestação de serviço e hoje com este convênio com a Prefeitura, estão chegando muitas pessoas para averiguar a saúde”.

A superintendente de Saúde Simone Soares explica que a iniciativa de concentrar serviços de saúde facilita o acesso do cidadão aos cuidados. “É um momento de suma importância, através dessa parceria com o Sicoob Credileste e Câmara Municipal, que cedeu o espaço, agregando serviços para a comunidade. Essas ações extramuros na comunidade, que é como nós falamos, têm surtido efeito e realmente a população tem acesso ao serviço. É um momento de agregar vários serviços para o bem comum de toda a comunidade”.