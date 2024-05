Falsa médica que atuava como nutróloga em Maceió é indiciada pela polícia

Além dos atendimentos ilegais, a mulher dava dicas à população em suas redes sociais fazendo uso da profissão; após ser indiciada, ela responde em liberdade

A Polícia Civil do estado de Alagoas autuou uma falsa médica que se apresentava como nutróloga e que atendia pacientes em um consultório de Maceió, capital do estado.

Helenedja Oliveira foi indiciada no dia 10 por exercício ilegal da medicina após ser denunciada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas (Cremal). De acordo com o órgão, a mulher utilizava um número de CRM falso e atendia pacientes como médica nutróloga, no empresarial Harmony Medical Center, no bairro da Jatiúca.

“Recebemos algumas denúncias e iniciamos a checagem dos dados, fizemos uma verdadeira varredura por todos os conselhos de medicina do país, onde verificamos a inexistência desse registro profissional”, afirma o conselho. Logo após ter recebido as denúncias, o órgão levou o caso às autoridades.

Segundo a Polícia Civil, depois de ser detida e interrogada no dia 10, Helenedja alegou à polícia ter se formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os agentes então checaram a informação com a universidade que informou não ter localizado registros de que a mulher tenha sido uma de suas alunas.

Nesta segunda-feira (29), a Polícia Civil comunicou que a delegada que investiga o caso, Luci Mônica, do 2º Distrito da Capital, assegurou que o Conselho Federal de Medicina realizou uma nova consulta em seu banco de dados e que novamente, conforme atestado na primeira vez, não consta nenhuma inscrição com o nome da falsa médica.

Além dos atendimentos ilegais, Oliveira dava dicas de emagrecimento saudável e orientações relacionadas a outras doenças. Com o flagrante, ela chegou a ser presa, mas já responde o processo em liberdade.

O consultório onde ela recebia pacientes, segundo o Cremal, foi fechado pela polícia. Dentro do consultório, receituários, carimbo e solicitações de exames foram apreendidos pelas autoridades.

Após ser denunciada, Helenedja Oliveira excluiu suas contas nas redes sociais. Até o momento, a CNN não localizou a defesa de Helenedja. O espaço segue aberto para manifestação da defesa.

Fonte: CNN Brasil