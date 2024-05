Van atropela 15 ciclistas na BR-040, na região Central de MG

Quinze ciclistas foram atropelados por uma van durante um trajeto pela BR-040, na altura de Paraopeda, no Km 429, região Central de Minas, nesta terça-feira. A informação foi compartilhada pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais, e segundo o comunicado, as vítimas usavam o acostamento da rodovia quando foram atingidas pelo veículo.

A corporação confirmou a presença de sete vítimas, sem especificar estado de saúde de todas. Até o momento, na nota compartilhada abaixo, uma delas apresenta ‘estado grave’, e foi levada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Outros feridos são atendidos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros.