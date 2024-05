DESAPARECIDOS

Os jovens Natálya Kelly Lana Silva e Pedro Lucas, de Bom Jesus do Galho, estão sem dar notícias para seus familiares desde o último final de semana. Informações indicam que eles teriam ido de carro para o estado do Espírito Santo. Quem souber de alguma informação que leve ao paradeiro deles, favor entrar em contato através do WhatsApp 33 99386776.