SAÚDE EM FOCO

Acadêmicos do UNEC realizam ação de prevenção e combate à hipertensão

CARATINGA – Na manhã da última sexta-feira (26/04), acadêmicos do 6º, 7º e 9º períodos de Fisioterapia; e 5º e 6º períodos de Nutrição do UNEC, mantido pela FUNEC; acompanhados de seus professores e coordenadores, em alusão ao Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, estiveram na praça Cesário Alvim, no Centro de Caratinga, com essas ações de saúde.

“Nós estamos pesando e calculando o IMC desses pacientes para ver se está tudo certo, se eles estão com sobrepeso, além de dar orientações nutricionais – usando a pirâmide –, para saber se eles estão fazendo uma boa ingesta hídrica, se estão se alimentando bem, e tudo isso junto com o pessoal da Fisioterapia”, explicou a aluna do 6º período de Nutrição, Ana Beatriz Galdino.

Pela primeira vez a dona Nilza Vieira, que é dona de casa, conseguiu um tempinho para parar em um estande onde serviços de saúde estavam sendo ofertados, gratuitamente, na área central de Caratinga. “Eu nunca havia participado. Toda vez que tem, eu passo perto, mas estou com pressa e acabo não parando. Hoje eu consegui [um tempinho] e estou muito satisfeita. Eu aferi a pressão, recebi dicas e orientações de cuidados com a saúde. Inclusive, depois desse atendimento eu vou até voltar a fazer minhas caminhadas porque é muito importante para manter a minha pressão sem alterações”

Pedro Lucas Modesto é aluno do 7º período de Fisioterapia do UNEC. Foi ele que organizou o projeto “Pra Ficar”, um programa de Fisioterapia Cardiovascular, da Extensão, com orientação da professora Juliana Reis. “Esse evento de hoje surgiu a partir do ‘Pra Ficar’, onde os acadêmicos de Fisioterapia do UNEC atendem pacientes hipertensos e diabéticos da região de Caratinga com o objetivo de diminuir os riscos cardiovasculares – reduzindo a chance deles terem um infarto, um derrame e, também, prevenir a hipertensão e suas complicações”.

De acordo com a professora de Fisioterapia, Juliana Reis, é necessário pensar nos pilares essenciais para se ter saúde, que são: boa alimentação, prática regular de atividade física e sono de boa qualidade. “Se nós estivermos em dia com esses três pilares, nós estaremos saudáveis. E eu gosto muito de chamar a atenção do ponto de vista da saúde cardiovascular relacionada à prática do exercício físico porque não é qualquer atividade que faz a nossa saúde cardiovascular melhorar. É muito importante que a gente faça exercícios aeróbicos (por exemplo: uma caminhada, bicicleta) mas precisa ser numa intensidade moderada a um pouquinho forte; e fazer, no mínimo, 150 minutos por semana (podendo dividir em três vezes de 50 minutos). O importante é que seja no mínimo 150 minutos por semana para melhorar a saúde cardiovascular”.

A professora de Nutrição Ana Carolina Mageste ainda esclareceu que: “A hipertensão é uma doença que passa muito pela alimentação. Se o paciente consome muito sal, embutidos, processados; ou essa doença vai se agravar ou ele será acometido por ela. Então, é fundamental que as pessoas entendam a importância de uma alimentação saudável; variada; com mais frutas, verduras, legumes; com a redução do consumo de sal; para que tenham uma boa saúde e um tratamento melhor e mais eficaz desta doença”.

A hipertensão arterial é uma doença silenciosa e que oferece risco para diversas patologias (cardiovasculares e neurológicas, por exemplo).

“Muitas vezes as pessoas só descobrem as alterações na pressão arterial por conta de algum pico – sentiu uma dor de cabeça, uma sudorese, algo que chama a atenção. Porque, na maioria das vezes, ela vai se alterando silenciosamente, sem nenhum sinal evidente. Por isso é tão importante que todas as pessoas fiquem atentas aos cuidados com a pressão arterial: procurem um médico, um profissional de saúde para orientar e, se descoberta a patologia, tomem os cuidados necessários (com o uso de medicamentos; na Fisioterapia a gente trabalha com exercícios específicos; a Nutrição foca na alimentação; a Farmácia na orientação dos medicamentos); então é uma doença que requer atenção de diversos profissionais.”, acrescentou o coordenador do curso de Fisioterapia, Celso Júnior.