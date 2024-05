Atleta da seleção brasileira de taekwondo paralímpico é detida suspeita de agredir a mãe com golpes de soco inglês

Segundo a PM, Larissa Lohane Lopes Alves tentou reagir à prisão e chegou a dar socos em um militar.

A atleta paralímpica Larissa Lohane foi detida pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta quarta-feira (1º), no bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte, suspeita de agredir a mãe com golpes de soco inglês.

A vítima chegou a ser encaminhada para o pronto atendimento do Hospital Municipal Odilon Behrens com diversas escoriações no rosto.

De acordo com o registro policial, a discussão entre mãe e filha chamou a atenção dos vizinhos, porque objetos pessoais e aparelhos eletrodomésticos foram jogados para fora da casa.

Segundo a PM, a atleta paralímpica estava muito alterada e agressiva e não acatava as ordens dos militares. Ela precisou ser imobilizada para ser conduzida à delegacia.

O g1 tenta contato com a defesa de Larissa Lohane.

Atleta

Larissa Lohane é da seleção brasileira de parataekwondo. No ano passado, foi bronze na categoria de até 57 kg nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile.

Para se preparar para a competição, ela treinou no Centro Esportivo Universitário (CTE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Região da Pampulha.

