TJMG confere certificado de agradecimento a Prefeitura de Inhapim

INHAPIM – O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através do seu presidente, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, e também, de seu corregedor-geral, Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior entregaram ao prefeito de Inhapim, Márcio Elias de Lima e Santos um certificado de agradecimento em reconhecimento à dedicação e comprometimento em seus relevantes serviços prestados com o projeto Virtualizar 5.0, instituído no âmbito da justiça comum estadual de primeira e segundas instâncias.

O projeto Virtualizar 5.0 é um dos pilares do Programa Justiça Eficiente 5.0 (Projef), foi utilizado nas duas instâncias do judiciário estadual com o objetivo de digitalizar todo o acervo de processos judiciais físicos cíveis e criminais, em tramitação ou paralisados por motivo legal. O Virtualizar 5.0 foi instituído em setembro de 2022, por meio da Portaria Conjunta Nº 1385/PR/2022, já nos primeiros meses da atual gestão do TJMG.

O prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde agradeceram o reconhecimento do Tribunal de Justiça e enfatizaram a importância do avanço tecnológico para melhorar a prestação do serviço jurisdicional. “O que depender do município para melhorar a prestação de serviço à população, e neste quesito especial, a prestação de serviço jurisdicional em nosso município e em toda comarca de Inhapim, não mediremos esforços para colaborar. Gratidão ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, e também, ao Corregedor-Geral, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior pelo reconhecimento”, disse o prefeito Marcinho.

Assessoria de Comunicação