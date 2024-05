Campo de futebol de Novo Horizonte é reformado e revitalizado pela prefeitura de Inhapim

INHAPIM – O esporte constitui uma construção cultural da sociedade e seus valores estão agregados à sua prática. Para garantir que o esporte cumpra seu papel enquanto elemento fundamental para a qualidade de vida da população é essencial a existência de espaços esportivos adequados.

Sempre atento às necessidades da população inhapinhense, principalmente no que diz respeito a saúde e bem-estar social através da prática esportiva, a administração municipal, liderada pelo prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e pelo vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” entregou na última sexta-feira (26/4) as obras de reforma e revitalização do campo de futebol Silvania Alves de Souza Abelha localizado no distrito de Novo Horizonte.

Conforme explica o secretário municipal de Esporte e Lazer, Jean José Siqueira, desde quando assumiu a gestão municipal, o prefeito Marcinho vem intensificando investimentos na construção, recuperação, modernização e revitalização dos espaços dedicados ao lazer e a prática esportiva tanto na cidade quanto na zona rural de Inhapim. “Creio que nunca na história do município de Inhapim ocorreram tantos investimentos nas áreas de esporte e lazer como ocorrem agora. Em quase oito anos de governo, o prefeito Marcinho já reformou e revitalizou os estádios municipais “Alfeu Domingues” localizado no distrito de Itajutiba, “Mário Parini Albéfaro” no distrito de Tabajara, “José Ribeiro Fernandes” no distrito de Santo Antônio do Alegre. E agora em nosso distrito de Novo Horizonte, entregamos as obras de reforma e revitalização do estádio municipal “Silvania Alves de Souza Abelha”, que assim como os outros, recebeu manutenção do gramado, alambrado, portal de entrada e vestiários, além da pavimentação de toda a rua no entorno do campo em blocos sextavados”, informou Jean Siqueira.

Representando o Novo Horizonte Futebol Clube, Amarildo recebeu as chaves do campo e dos vestiários pelo prefeito Marcinho, o qual reforçou a necessidade do cuidado do espaço pela comunidade.

O prefeito Marcinho agradeceu a Deus pela oportunidade de entregar mais uma obra para população inhapinhense, em especial para os moradores e desportistas do distrito de Novo Horizonte. Anunciou novas obras para a comunidade e relembrou algumas já realizadas, além de agradecer a presença dos familiares e amigos da homenageada, a saudosa servidora da área da saúde do município, senhora Silvania Alves de Souza Abelha. “Graças à Deus estamos tendo a oportunidade de entregar mais uma obra para a população inhapinhense, em especial para os moradores e desportistas do nosso querido distrito de Novo Horizonte. Aqui já realizamos o calçamento da rua “João da Mata Assunção” ou Rua do Caju como é conhecida, agora conseguimos realizar a revitalização do campo de futebol onde instalamos alambrado, construímos vestiário para a equipe local, visitantes e arbitragem, portal de entrada de acesso ao gramado e calçamentos com blocos de concreto sextavado todo o entorno do estádio. Já são105 obras entregues em todo o município de Inhapim e não vamos parar, pois até o último dia deste meu segundo mandato, quero seguir entregando obras e melhorias para a nossa população, e aqui em Novo Horizonte, ao lado do nosso vice-prefeito Sandro da Saúde ainda este ano, quero retornar para inaugurar as obras de construção da praça, que já se encontra em fase de licitação e deverá ter ordem de serviço emitida em breve, tão logo se consagre a empresa vencedora do certame”, disse o prefeito.

Os recursos que possibilitaram a realização da obra são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Leonardo Monteiro (PT/MG).

Assessoria de Comunicação