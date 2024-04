Nova Diretoria do CBH Doce é eleita

Cerimônia de posse ocorreu em Ouro Preto

DA REDAÇÃO – A nova diretoria executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH Doce), que irá compor o mandato 2024/2026, foi empossada nesta quinta-feira (25), durante o 8º Encontro de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, em Ouro Preto. O novo presidente do colegiado será José Carlos Loss Júnior, que assumiu o compromisso de promover uma gestão democrática, com participação efetiva em todos os segmentos.

Eleito para seu primeiro mandato, José Carlos Loss ressaltou a importância do diálogo na gestão dos recursos hídricos. “Quero enaltecer o trabalho feito pelo Flamínio, que entrega uma gestão com resultados expressivos e que precisam ter continuidade. Neste momento, o diálogo é fundamental, a participação de eventos como esses precisam ser da mesma forma nas reuniões plenárias, que decidem o futuro da nossa gestão. Com a participação de todos seremos mais fortes”, afirmou.

Senisi Rocha eleito para o cargo de 1ª vice-presidente do CBH Doce, representante do Instituto Soledade, enfatizou a importância da participação dos conselheiros na construção de um comitê mais solido. “Acredito que muitos não têm a dimensão do papel de um comitê de bacia, principalmente o CBH Doce. Com essa nova gestão, podemos melhorar ainda mais a nossa atuação na bacia. Mas isso só será possível se cada um se empenhar ao máximo, participando das reuniões plenárias e câmaras técnicas, por exemplo. Esperamos chegar daqui a dois anos com entregas e resultados expressivos para nossa bacia”, disse.

Eleito para o cargo de secretário, Flamínio Guerra fez um discurso emocionado ao relembrar as conquistas do comitê durante a sua gestão e afirmou que vai continuar atuando de forma colaborativa junto aos demais membros da diretoria. “Só tenho que agradecer. Foram tantas conquistas, que a gente chega aqui com sentimento de dever cumprido, mas sei que tem muito trabalho para ser feito. É só o começo e acredito que a nova gestão vai dar conta e já está mostrando isso aqui no Encontro de Integração. Estamos juntos por esse bem comum, pelo patrimônio maior que temos, o nosso rio e as nossas águas”, afirmou Guerra.

Nova Diretoria

A chapa Resultados e Fortalecimento do CBH Doce, composta pelo José Carlos Loos Júnior, representando a Prefeitura Municipal de Colatina (ES) (Poder Público); 1ª vice-presidente Senisi Rocha de Almeida, representando o Instituto Soledade (Sociedade Civil); 2ª vice-presidente Mariele Fioreze, representando a Suzano S.A (Usuários) ; secretário Flaminio Guerra, representando a Prefeitura Municipal de Nova Era (Poder Público); 1ª secretária-adjunta, Nádia Rocha Oliveira (Sociedade Civil); 2ª secretária-adjunta, Maria Eduarda Fonseca, representando o SAAE de Itabira (Usuários).

Pioneirismo e investimentos consolidam a força do Comitê

Em 22 de anos de história, o CBH Doce tem muito o que comemorar. Entre as conquistas do colegiado, destaque por ser o primeiro Comitê Interestadual do país a ter todos os instrumentos de gestão, previstos em lei, aprovados. O Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce (PIRH Doce) – diagnóstico ambiental da região, que ainda contempla planos e projetos de recuperação da Bacia-, teve sua revisão aprovada em 2023.

Só em 2023, o CBH Doce investiu mais de 40 milhões em Iniciativas e Projetos que têm reflexos diretos na qualidade das águas dos rios da bacia, beneficiando os mais de 4 milhões de moradores do território. Somente no programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica, que prevê a execução de obras de intervenção direta nos mananciais de captação para abastecimento público, foram investidos, aproximadamente, R$35 milhões – outros R$ 11 milhões devem ser aportados nos próximos anos.

São conquistas que evidenciam a história do CBH Doce, que, em paralelo com seus investimentos, somam ainda mais esforços em prol da recuperação ambiental da região hidrográfica.