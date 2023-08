SHOW DA TORCIDA NO REGIONAL

Vermelhense, Piedade de Caratinga, Esplanada e Fluminense do Sal venceram seus jogos

CARATINGA – Depois de um final de semana sem futebol pelo Campeonato Regional, a bola rolou neste domingo (20) pela terceira rodada do certame da Liga Caratinguense de Desportos. Quatro jogos agitaram a torcida em quatro cidades da região.

A rodada

Em Santa Rita de Minas, o Juca Antônio recebeu o Fluminense do Sal e foi um jogo bem disputado, com boa presença do público. O tricolor de Caratinga não se intimidou por jogar fora de casa. Diante do bom time do Córrego Juca Antônio, venceu por 2 a 0

Em Vermelho Novo, depois de um acordo entre as duas equipes, o 1° de Maio foi o mandante na cidade do adversário. Afinal, o “Touro do Sal’ tem mandado seus jogos no estádio do Carmo, campo do Esplanada, que recebeu o Santa Bárbara na rodada. Em outro jogo bem disputado, o time alvirrubro abriu o placar, o alvinegro empatou e teve até oportunidade de virar. Porém, o Vermelhense se acertou e ampliou por 3 a 1.

Em Bom Jesus do Galho, o Lobo recebeu a forte equipe de Piedade de Caratinga. Mais uma vez a torcida tricolor marcou presença. Mas, o time pietatiano teve uma ótima atuação e venceu por 4 a 2 mesmo fora de casa para frustração da apaixonada torcida da ASBJ.

Esplanada 1x 0 Santa Bárbara

O estádio do Carmo foi palco do clássico da rodada. Em campo, cinco títulos da LCD, Esplanada (bicampeão) enfrentando o Santa Barbara atual campeão e dono de três títulos. A torcida do Tubarão, como de costume, pegou a estrada e veio à Caratinga apoiar seu time. A torcida alviverde dona da casa, não deixou por menos e foi em grande número para a “Grota” empurrar o Verdão.

Quando a bola rolou, o que se viu foi uma grande partida, dois times de alto nível técnico e muita disposição. Um jogaço muito disputado recheado de muitas emoções. O único gol do jogo saiu depois de um escanteio a favor dos donos da casa. O lateral do Tubarão Magno tentou cortar o lance e jogou contra o próprio gol, sem chance de defesa para o goleiro Gustavo. A partida continuou muito disputada. O Santa Bárbara foi pra cima em busca do empate, criou várias oportunidades, mas, esbarrou na ótima atuação do goleirão João Pedro. Ao final, no clássico da rodada, deu Verdão 1 a 0 diante do Tubarão.

Esplanada: João Pedro, Fábio, Luiz Fernando, Branco, Rodrigues (Júnior), Gino, Guilherme, Alan (Marcilei), Vítor Hugo, Diego (João Pedro), (Leone). Técnico: Fernando Bocão.

Santa Bárbara: Gustavo, Magno (Lucas), Jajá, Márcio, Vandir (Lucas Pelé), Caetano, Taleco (Renan), Pikatchu, Emílio, Eraldo, Itinho. Técnico: Dedéu

Arbitragem: Grandes confrontos, exigem arbitragem de igual tamanho. Por isso, ao longo da semana que precede jogos assim, arbitragem é uma das, principais preocupações da organização. Fábio Gomes Pacífico foi o escolhido para a missão, auxiliado por Geraldo da Silva Sá e Daniel de Melo, ainda Marina Pires como delgada do jogo. Como já esperado, o quarteto teve muito trabalho dentro e fora das quatro linhas. As dimensões reduzidas do campo de jogo, propícia uma partida com mais contato. Porém, demonstrando ótimo condicionamento físico, o árbitro esteve sempre bem colocado, mantendo-se calmo apesar da pressão dos dois bancos e das equipes em campo. Observou bem às regras e sua aplicação. Disciplinarmente soube controlar um dos jogos mais difíceis do certame.

Rogério Silva