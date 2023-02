Secretaria Municipal de Educação recebe todos os servidores para o início do ano letivo em Inhapim

INHAPIM – Com a presença de professores, monitores, coordenadores, supervisores e diretores escolares, o encontro motivacional foi aberto pelo prefeito Marcinho com uma mensagem de boas-vindas: “É com esse espírito e amor pela educação que damos as boas-vindas e um bom retorno a todos vocês educadores! A educação é o primeiro passo para um futuro melhor. Não seria possível sem o auxílio de alguém que possa nos guiar pelo caminho. Sejam bem-vindos de volta, auxiliares de limpeza, monitores, professores, supervisores, coordenadores e diretores. Nossos alunos precisam de vocês!”

Uma peça teatral deu início ao seminário motivacional e teve como tema “Sonhos não envelhecem”. Logo em seguida, duas palestras foram apresentadas, uma em parceria com o SEBRAE-MG, desenvolvida pela psicóloga Juliana Oliveira, e uma outra palestra apresentada pela educadora e mestre em pedagogia e linguagens Leilamar Pires Gonçalves dos Santos.

Com muita interação, descontração e troca de conhecimento, os profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Inhapim foram acolhidos para o início do ano letivo com todo amor e carinho que merecem, conforme explica a secretária de educação Carla Ervilha Silva Araújo Oliveira. “Um educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. Professores brilhantes ensinam para uma profissão. Professores fascinantes ensinam para a vida. Sejam Bem-vindos, professores!”, pontuou.

Para encerrar o Encontro Motivacional para o início do ano letivo 2023, foi ofertado pelo prefeito Marcinho e a secretária de educação Carla Ervilha, um almoço para todos os educadores da Secretaria Municipal de Educação na sede da Escola Municipal Dr. Alípio Fernandes, encerrando o evento.

Assessoria de Comunicação