Festa Literária em Inhapim

Evento homenageou a escritora Marilene Godinho

INHAPIM – A escritora Marilene Godinho esteve nesta semana em Inhapim, onde participou de uma festa literária e foi homenageada pela Escola Ione Ambrosina de Siqueira. Ela escreveu um texto contanto essa experiência.

“As escolas de Inhapim organizaram uma linda festa literária. A culminância aconteceu na praça central com a presença dos alunos, dos professores e da comunidade. Fiquei encantada em ver as apresentações muito bem cuidadas e da presença das famílias.

Cada escola escolheu um escritor e sua obra. A Escola Ione Ambrosina de Siqueira sob a direção de Marlete Maria Flamini focalizou minha obra e meu nome. Além da biografia lida por uma aluna da escola, pudemos folhear a biografia impressa com retratos e palavras de apreço. Ainda cantaram a música que fiz para homenagear Inhapim, terra de meu pai e avós, composta quando morei nesta cidade querida que me deu também o título de cidadã honorária e uma rua com o nome de minha avó Amélia Godinho.

Momento de amizade e gratidão que ficará para sempre em minha lembrança. Fui recebida com muito carinho pela turma, por todos os outros alunos das escolas e pelas pessoas que lá estavam. Falei sobre a importância de ler e cantei uma música sobre a beleza da leitura.

Quero agradecer a escola e sua diretora Marlete por esse momento de arte, que focalizou a literatura, dando realce à leitura, cujo hábito faz um bem imenso na formação dos alunos.

Parabéns a todas as escolas que fizeram daquele momento uma obra de arte sobre os livros.

Que Deus continue abençoando as escolas e esse povo bom de Inhapim”.