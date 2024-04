A Copasa informa que, devido à manutenção operacional, o abastecimento de água do município de Santa Bárbara do Leste poderá apresentar intermitências nesta segunda-feira (29/04).

A previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer da noite de hoje (29).

A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d’água podem não sofrer impactos.