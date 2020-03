Santa Bárbara do Leste: Secretaria de Saúde relata demora no envio de resultados dos casos suspeitos do Coronavírus

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Leste aguarda o resultado do exame para confirmação ou não de um caso suspeito de Coronavírus registrado no município.

Santa Bárbara do Leste registrou dois casos suspeitos até esta quarta-feira (25), mas apenas um está sob análise. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, apenas casos graves são examinados, e em um caso suspeito no município, o paciente já apresentou melhora e vem se recuperando bem, informou a Secretaria de Saúde do município.

Tem se especulado que alguns casos já confirmados estariam sendo escondidos da população em algumas localidades. A secretária Municipal de Saúde, Rojânia Bordone, desmentiu o boato. “Tão logo seja apresentado o resultado do exame pelo laboratório responsável, a informação será repassada a população. O que existe no momento é uma alta demanda e o laboratório responsável tem demorado na entrega dos resultados”, afirma a secretária.

A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste segue mobilizada com ações voltadas para o combate ao coronavírus. O Poder Público já decretou o fechamento dos estabelecimentos de serviços não essenciais a população, tem veiculado mensagens de conscientização através dos canais oficiais da Prefeitura e ainda realiza capacitação da Equipe de Saúde.

Na tarde dessa quarta-feira, dia 25, profissionais da saúde de Santa Bárbara do Leste se encontraram na Câmara Municipal e receberam novas orientações para o acolhimento de casos suspeitos da Covid-19.

Assessoria de Comunicação