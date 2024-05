Homem suspeito de estupro é morto a tiros em Revés do Belém

BOM JESUS DO GALHO – Morreu ao dar entrada no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, o Sebastião de Souza Lima, de 51 anos, que foi baleado na noite de quinta-feira (2) no distrito de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho. A vítima foi atingida pelos disparos efetuados por dois autores não identificados, segundo informações apuradas pela Polícia Militar. Sebastião era suspeito de ter estuprado uma adolescente.

Uma guarnição policial militar foi acionada por populares que relataram que ocorreram disparos de arma de fogo na Rua K. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais não encontraram nada inicialmente.

Os PMs continuaram o patrulhamento, quando foram informados pelo filho da vítima havia sido alvejado por disparos de arma de fogo. Sebastião, conhecido como “Tucano”, ao sair de casa para comprar comida, foi surpreendido pelos tiros, sendo encontrado caído no chão com várias perfurações no rosto.

Um outro filho socorreu imediatamente a vítima, levando-a ao Hospital Márcio Cunha. Apesar da tentativa, Sebastião não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ao dar entrada no hospital, em Ipatinga.

Segundo relatos de testemunhas, dois homens encapuzados, vestindo roupas pretas, foram vistos correndo pela rua momentos após os disparos. Eles seguiram sentido à LMG-759 em uma moto Honda CG 160 vermelha.

O local do crime foi rapidamente encoberto por terra, jogada por moradores da rua, o que prejudicou os trabalhos da perícia da Polícia Civil. O celular da vítima foi recolhido para perícia.

A PM fez rastreamento, mas nenhum suspeito foi detido até o momento.

Vítima era suspeita de um estupro de uma adolescente

Familiares de Sebastião afirmaram não saber apontar possíveis autores ou a motivação do crime, pois não havia qualquer ameaça. No entanto, informações baseando-se em ocorrências do ano passado, a vítima era suspeita de envolvimento em um caso de estupro de vulnerável, tendo como vítima uma adolescente de 13 anos, juntamente com outro morador do distrito.

Este outro suspeito, segundo informou a Polícia Militar, chegou a ser vítima de tentativa de homicídio após o crime vir à tona. Desde que escapou de ser morto, ele não foi mais visto em Revés do Belém.

Fonte: Diário do Aço

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0115383-homem-suspeito-de-estupro-e-morto-a-tiros-em-reves-do-belem