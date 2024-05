Voluntários fazem ação de manutenção na Quadra da Amac

CARATINGA- No feriado de 1° de maio, Dia do Trabalho, voluntários de Caratinga fizeram um mutirão para limpeza, reparos e pintura da Quadra da Amac, no Bairro Nossa Senhora Aparecida em Caratinga.

O morador do Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bruno El Shaday, mobiliza amigos e parceiros pela manutenção da quadra. Ano passado o local recebeu a Copa Social, evento de futebol da comunidade onde os adolescentes disputaram um torneio de futebol. “Hoje este espaço é umas das poucas opções de lazer aqui do bairro, por isso, eu e os demais voluntários temos feito várias ações neste local pra manter boa condição para que as crianças, adolescentes e até os adultos possam praticar esporte aqui”, destaca Bruno El Shaday.