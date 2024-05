Imposto de Renda: Receita Federal já recebeu quase 7 mil declarações em Caratinga

São esperadas, aproximadamente, 15.123 declarações até o final do prazo

CARATINGA- De acordo com a Receita Federal, até as 14h desta quinta-feira (2), já foram entregues 6.951 Declarações do Imposto de Renda 2024 de contribuintes residentes em Caratinga. São esperadas, aproximadamente, 15.123 declarações até o final do prazo. Assim, faltam cerca de 8.172 declarações.

O prazo de envio da declaração de Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio, feriado de Corpus Christi e será cobrado multa de quem estiver obrigado a entregar a declaração e não o fizer até o fim do prazo.

O valor da multa cobrada é de 1% ao mês, sobre o valor do Imposto de Renda devido, limitado a 20% do valor do Imposto de Renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

Se a declaração resultar em imposto a pagar, é possível optar pelo débito automático da 1ª quota ou quota única, com vencimento em 31 de maio, se enviar a Declaração 2024 até sexta-feira, dia 10 de maio. Se a declaração for enviada após essa data, o débito automático será realizado a partir da segunda quota e, portanto, a primeira deve ser paga por DARF. É importante garantir que na data de vencimento de cada quota existam recursos disponíveis na conta.

Neste ano, a declaração tem algumas mudanças, das quais a principal é o aumento do limite de rendimentos que obriga o envio do documento por causa da mudança na faixa de isenção.

Em maio do ano passado, o governo elevou a faixa de isenção para R$ 2.640, o equivalente a dois salários mínimos na época. A mudança não corrigiu as demais faixas da tabela, apenas elevou o limite até o qual o contribuinte é isento.

Como fazer a declaração do Imposto de Renda on-line

A primeira etapa para fazer a declaração on-line é acessar o sistema ou baixar o programa, preencher as informações que devem ser declaradas e, em seguida, enviar à Receita Federal.

A declaração online e por app para celulares e tablets possui algumas limitações. Se não for possível fazer a declaração por um destes canais, baixe o programa e instale no seu computador, disponível no site da Receita Federal.

Os dados solicitados para fazer a declaração on-line são: nome, endereço, NIT/PIS; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), data de admissão, data de nascimento, CPF, naturalidade, sexo e ocupação.

Campanhas maliciosas foram identificadas visando induzir os usuários a baixar e instalar aplicativos falsos nas lojas de aplicativos para dispositivos móveis, como a Google Play Store para dispositivos Android ou a App Store para dispositivos iOS. O alerta foi emitido pelo Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov).

Para evitar ser vítima de golpes, a recomendação é que o cidadão baixe somente o aplicativo disponível no site da Receita Federal e utilize apenas essa página para fazer sua declaração.