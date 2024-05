19º Salão Internacional de Humor de Caratinga

Evento apresenta o tema “Diálogo” e presta homenagem ao ator caratinguense Ivan Capúa

CARATINGA – O Salão Internacional de Humor de Caratinga estará apresentando novamente o talento, a criatividade, talento e humor de artistas brasileiros e de vários outros países. Os trabalhos selecionados para a mostra competitiva nas categorias caricaturas, charge/cartum e história em quadrinhos abordando o tema “Diálogo”, serão expostos na Casa Ziraldo de Cultura no período de 17 a 28 de junho de 2024.

Dando a sequência de homenagens destinadas aos caratinguenses de destaques na cultura, o evento estará prestando a homenagem desta vez ao ator Ivan Capúa, que atualmente vive em São Paulo com mais de 70 espetáculos no currículo e pode ser visto em filmes e séries de grande sucesso como ‘Carandiru’, ‘Bruna Surfistinha’, ‘Hebe’, ‘Sintonia’ (Netflix) e ‘Jogo da Corrupção’ (Amazon Prime).

O 4º Festival Jal&Gual, cujo propósito principal é incentivar a interação entre os colegas de traços que fazem caricaturas entre si, traz como homenageado o jornalista e escritor Luís Pimentel, baiano, radicado no Rio de Janeiro, cronista do jornal “O Dia”, foi parceiro do Ziraldo na editoria do Opasquim e Revista Bundas. Colaborou com várias publicações de humor do país – Mad, Ovelha Negra, PQP e Papa Figo e escreveu para os programas humorísticos de televisão Chico Anysio Show, Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total. Entre dezenas de livros publicados consta “Entre Sem Bater – O humor na imprensa: do Barão de Itararé ao Pasquim21”.

E as homenagens não param por aí. O cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto, desde a primeira edição, foi nomeado o patrono e presidente honorário do evento, além de ter sido instituído o Troféu Pererê aos premiados, em alusão a um de seus mais emblemáticos personagens. Com a triste notícia da morte do ilustre caratinguense, no último dia 6, será instalada na fachada da Casa Ziraldo de Cultura dois painéis reunindo charges que trazem mensagens sobre sua partida, desenhadas por oitenta cartunistas em reverência ao grande mestre.

Realizado pelo cartunista e produtor cultural Elcio Danilo Russo Amorim, o Edra, o Salão de Humor de Caratinga tem o apoio da Prefeitura de Caratinga, responsável pela premiação em dinheiro e troféus aos vencedores do concurso.