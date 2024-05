Equipe de Piedade de Caratinga se destaca no basquete

Alunos atletas se destacam com empenho, apesar de pouca infraestrutura para treinos

PIEDADE DE CARATINGA- Um esporte muito popularizado nos Estados Unidos e cada vez mais presente entre os jovens. O basquete não se limitou apenas às quadras norte-americanas e tem ganhado espaço no Brasil.

Em Piedade de Caratinga, município de apenas 8.529 habitantes, um grupo de 28 estudantes de 12 a 17 anos de idade, têm enfrentado os desafios de poucos recursos e se destacado na modalidade na região. A equipe Head Wolf, uma parceria da Assembleia de Deus Restaurando Vidas com a Escola Estadual Frei Carlos, acaba de se tornar bicampeã no basquete na etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG).

Divididos nos módulos 1 e 2, eles são treinados pelo técnico Thiago Rodrigues. Ele destaca que o projeto, que tem cerca de dois anos e seis meses, foi se desenvolvendo aos poucos e trazendo excelentes resultados. “Começamos com o professor Saulo treinando os meninos. Como já fui jogador de Águas Formosas, time que quase todo ano é campeão, me chamaram para iniciar com eles. Com três meses já fomos para o JEMG, conquistamos a primeira medalha de ouro. Fomos para regional, ficamos como oitavo melhor time. Para um primeiro ano de projeto foi uma grande conquista. Disputamos alguns outros títulos durante ano, Copa Caratinga; Torneio Primavera onde ficamos em segundo lugar e primeiro módulo foi campeão. Continuamos o projeto esse ano e fomos campeões de novo, nos módulos 1 e 2. Dois anos consecutivos, as únicas medalhas de ouro da cidade do JEMG são nossas, dois anos seguidos”.

A diretora Flávia Gomes também celebra os resultados dos estudantes. “Nossa escola já tem esse projeto há alguns anos, de incentivar o esporte. Com a chegada do basquete, incentivamos ainda mais. E os meninos estão tendo essas conquistas no basquete, e parceria com nosso colaborador Thiago; o professor Saulo de Educação Física, que é um incentivador; Eduardo, Viviane. Eles abraçam a causa e querem muito que isso dê certo, que os meninos participem ainda mais em outras modalidades e avancem no esporte”.

Flávia enfatiza que os alunos-atletas seguem sendo motivados pela escola. “Eles gostam muito dessa prática do esporte, estão felizes de conquistar várias medalhas. Esse ano nossa escola foi a mais premiada dentro das modalidades do JEMG, com relação a medalhas, tanto no basquete quanto outras modalidades. Eles participam com muito empenho e dedicação. E continua o nosso sonho da cobertura da nossa quadra”.

DESAFIOS

Empenho e dedicação marcam a trajetória da equipe, apesar da pouca infraestrutura. Eles treinam na quadra da escola de forma improvisada. Por isso, o projeto busca ajuda da comunidade e empresários com doações, como enfatiza o técnico Thiago. “Estamos precisando de uma ajuda da comunidade, do município. Não temos um ambiente de treino bom, treinamos com a cesta quebrada. Tiramos do bolso meu, da diretora, às vezes, para consertar. Não temos bola, estamos sem uniforme. Os meninos estão indo para a próxima etapa agora em junho, estão sem uniforme para ir, temos só um uniforme. Precisamos de ajuda para continuar com o trabalho, que está trazendo resultados. Meninos que estavam na rua, hoje não estão mais, estão vindo jogar basquete. Quem puder nos ajudar, somos gratos”.

Thiago acrescenta que o projeto é aberto à comunidade. “Quem quiser participar pode vir, treino às terças e quintas, das 17h às 18h30. Quem quiser participar tem algumas regras, tem que ser estudante, presente, obediente porque o esporte traz essa obediência também. Não tem valor, é de graça. Só pedimos para trazer o tênis e ter vontade de aprender o esporte”.

SATISFAÇÃO

Com medalhas de campeões por dois anos consecutivos, os estudantes seguem focados nos treinos. Wiliam Silva, 16 anos, afirma que está satisfeito com o desempenho da equipe. “Jogo basquete tem uns três anos e desde o ano passado pelo projeto. É gratificante, dois anos seguidos sendo campeão, dois anos jogando bem, treinador ajudando demais em vários momentos difíceis de campeonato. Amo esse esporte, me interessei vendo vídeo no Tik Tok”.

Paulo Eduardo de Oliveira Almeida, 15 anos, capitão do módulo II, busca motivar os colegas para os próximos desafios. “Tem um ano que pratico esporte no time. Mas, comecei em 2022, quando o professor de Educação Física começou a nos ajudar. Assim, o pastor Thiago e a diretora tiveram interesse de montar um time. Me apaixonei mais pelo basquete por causa do meu padrasto, que jogava basquete antigamente. E fui gostando, continuo com essa experiência. Ser bicampeão é uma coisa muito boa, quero continuar sendo campeão, vamos buscar agora na regional o primeiro lugar. Com a estrutura que temos, buscamos fazer o melhor nos treinamentos”.

João Wesley, capitão do módulo I, afirma que o objetivo é aprimorar cada vez mais no esporte. “Nosso time, graças a Deus, mais uma vez sendo campeão. Nós treinamos muito, dando nosso melhor para dar os resultados”.

Quem se interessar em contribuir ou patrocinar o projeto da equipe de basquete Head Wolf, pode entrar em contato com a Escola Estadual Frei Carlos, de Piedade de Caratinga.