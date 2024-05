Major Maciel assume oficialmente o comando do 62º Batalhão da Polícia Militar

CARATINGA – Na manhã dessa sexta-feira (3), aconteceu no auditório da faculdade Doctum a solenidade de transmissão e assunção do 62º Batalhão de Polícia Militar, do tenente-coronel André Pedrosa, para o major Maciel Silva Oliveira. O evento foi dirigido pelo comandante da 12ª Região da Polícia Militar, coronel Juliano Fábio Lemos Dias.

O coronel Lemos Dias ressaltou que é um momento importante para a Polícia Militar e para a comunidade porque recebe um novo comandante. “Essa é uma maneira que a PM tem de oxigenar. A gente precisa fazer com que os comandantes passem por vários comandos para que consigam experiência para novas missões, novos desafios, com cargos superiores. Hoje a gente faz a troca do tenente-coronel André Pedrosa que recebeu a nobre missão de comandar o nosso 1º Batalhão em Belo Horizonte, mais tradicional da PM, deixa Caratinga, mas colocamos no lugar dele o então subcomandante dele, que é o major Maciel, que vai comandar agora essa unidade, todas as 24 cidades que compõe o 62º Batalhão. É um oficial já experiente que vai comportar a carga e a missão dadas a ele”, afirmou o coronel.

Ainda segundo o oficial da Polícia Militar, a função de comandante é de tenente-coronel, portanto nesse momento assume o major Maciel, que ficará até as próximas promoções de coronel. “Como a turma dele não está concorrendo esse ano ainda, certamente teremos um tenente-coronel aqui no final do ano”, disse o coronel Lemos Dias.

O tenente-coronel André Pedrosa fez um balanço positivo do tempo que esteve no comando do 62º Batalhão. “A gente conseguiu com pouco tempo ambientar na cidade de Caratinga, tivemos um facilitador muito grande que é a nossa tropa, que me recebeu da melhor forma possível, e entendeu a nossa forma de trabalhar, a gente foi encaixando com o tempo diretrizes e estabelecendo metas, caminhos para a gente atender a nossa comunidade, e a nossa tropa entendeu isso muito bem, abraçou a causa e tivemos excelentes resultados ao longo desse tempo. A gente tem hoje uma ótima sensação de segurança em Caratinga, e a gente vem trabalhando isso no dia a dia com sustentabilidade”, comentou tenente-coronel André Pedrosa.

O novo comandante do 62º Batalhão, major Maciel disse que chegou em Caratinga em janeiro, até então para assumir a função de subcomandante, e em pouco tempo foi necessário que se tornasse o comandante. “A gente teve pouco tempo de trabalho ainda para estar conhecendo a unidade que é muito extensa, são 24 municípios, mas em pouco tempo foi possível ter uma noção dos desafios que nos aguardam, a gente sabe que a comunidade aqui apoia muito o trabalho da polícia, então a gente tem uma expectativa muito boa para desenvolver um excelente trabalho aqui. A tropa é muito comprometida com o serviço e todos estão engajados para prestar o melhor para Caratinga e os outros 23 municípios do batalhão”, disse o comandante Maciel.