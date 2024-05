Comércio tem horário especial para o Dia das Mães

CARATINGA- A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial e Industrial de Caratinga e Sindcomércio, anunciaram o horário especial do comércio para o Dia das Mães, comemorado sempre no segundo domingo de maio, o que, no caso de 2024, vai cair no dia 12 de maio.

Considerada uma das datas mais especiais do ano, grande parte dos brasileiros já estão se preparando para comprar aquele mimo especial.

A intenção é estimular que os consumidores priorizem suas compras no comércio local. O funcionamento ocorrerá de 9h às 20h na sexta-feira (10) e das 9h às 18h no sábado (11).

Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, a expectativa é de que cerca de 128 milhões de consumidores adquiram presentes para celebrar a data. Isso representa um impulso significativo para o varejo, com uma movimentação estimada de incríveis R$ 40,21 bilhões em todo o País.

De acordo com a pesquisa CNDL/SPC Brasil, em média, os consumidores pretendem comprar dois presentes na data, com um ticket médio de R$ 314 considerando todos os gastos. Em relação à movimentação estimada no varejo durante o período do Dia das Mães 2024, possivelmente haverá um aumento da competição local, aumento da competição em canais alternativas (lojas físicas e lojas digitais) e maior pressão dos fornecedores para reforço de pedidos. Há bastante procura por produtos como roupas, calçados, acessórios e cosméticos.