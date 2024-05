Ubaporanga celebra 32 anos de emancipação com grande festa

UBAPORANGA – No último dia 27 de abril, o município de Ubaporanga comemorou 32 anos de emancipação político- administrativa.

As comemorações tiveram início no dia 25 de abril com a realização do tradicional desfile cívico e show gospel com dupla Érica e Carla na praça João Ribeiro. Nos dias 26, 27 e 28 o evento aconteceu, no estádio municipal, com uma grande estrutura que recebeu o público da cidade e de toda a região com atrações regionais e nacionais.

Bruno e Denner, Cleber e Cauan, Ana Oliveira, DJ Reinaldo, Dy Luxo e Evellin animaram ainda mais a festa que segundo o prefeito Gleydson Delfino foi um grande sucesso. “Estamos muito felizes em participar dos 32 anos de Ubaporanga, e quero parabenizar cada munícipe que faz parte dessa história, e juntos vamos construir uma cidade cada vez melhor para ser viver. Foi maravilhoso ver nosso estádio lotado, nossa população merece todo nosso carinho. No aniversário da cidade anunciamos um grande presente para a população, a aquisição do estádio Cesarino Alves Pereira, que agora é do município de Ubaporanga. O objetivo é resgatar o esporte em nosso município, com um espaço reestruturado e preparado para receber grandes jogos e eventos, como essa festa. Graças a Deus, Ailton e eu não medimos esforços para a realização de mais esse grande sonho da população”, disse o prefeito.

No domingo dia 28 o trio elétrico arrastou uma multidão de foliões pela avenida, encerrando com chave de ouro mais um grande evento na cidade de Ubaporanga.

