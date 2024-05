Executivo vistoria obras de calçamento e drenagem pluvial na zona rural de Inhapim

INHAPIM – Na última quarta-feira (1º) o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano o “Sandro da Saúde”, esteve acompanhando e vistoriando as obras de calçamento e drenagem pluvial da Serra do Zé Lindolfo, que está localizada na Comunidade dos Lopes, no córrego São Silvestre.

Estiveram visitando ainda, as obras de calçamento e drenagem pluvial do Morro do Cruzeiro, localizado no córrego Santo Antônio e o Morro do Cachoeirão, que fica na estrada de acesso a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de Inhapim.

Segundo o vice-prefeito Sandro da Saúde, já são quase duas dezenas de morros e serras de difícil circulação em períodos chuvosos que receberam ou estão recebendo calçamento em blocos de concreto, o que resultou em melhor qualidade de vida para os moradores das regiões beneficiadas principalmente para agricultura familiar, impactando no escoamento da produção agrícola, incentivando o desenvolvimento rural e alavancando a economia do município. “Com a conclusão destas três obras de calçamento e drenagem pluvial em serras e morros na zona rural de Inhapim, pontos estes conhecidos pela difícil locomoção de veículos e pedestres, caminhamos para entrega de quase duas dezenas de calçamentos em serras e morros em nosso município. São exemplos de obras neste quesito realizadas no primeiro mandato do prefeito Marcinho, o calçamento da “Serra dos Bispos” no distrito dos Januários, a “Serra do Leonel” e “Morro do Expedito” no distrito de São José do Taquaral e a “Serra do Izolino” no distrito de São Tomé. Já no segundo mandato de seu governo, o prefeito Marcinho promoveu obras de calçamento e drenagem pluvial na “Serra do Cajá” localizada no distrito de Santo Antônio do Alegre, “Serra do Alexandre” em São José do Taquaral, “Morro do Afonso”, que é o prolongamento da rua “José de Melo Corrêa” no bairro Santo Antônio, “Serra do Divino Flor” em nosso distrito de Tabajara, “Serra da Pirraça” localizada no Córrego Pita-Fogo/Comunidade da Pirraça, “Serra do Soarinho 01” e “Serra do Soarinho 02” em Bom Jesus do Rio Preto, e agora, estamos concluindo as obras de calçamento da “Serra do Zé Lindolfo” localizada aqui no Córrego São Silvestre, “Serra do Tunico Rezende” em nosso distrito de Tabajara, e por fim, o “Morro do Cruzeiro” no Córrego Santo Antônio” localizada nas proximidades do bairro Santo Antônio”. É mais desenvolvimento para agricultura familiar, melhora o escoamento da produção agrícola e impacta positivamente na economia do município”, informou Sandro da Saúde.

Para o prefeito Marcinho, fazer o acompanhamento de perto das obras, seja por execução direta do município ou por empresa terceirizada faz toda diferença no resultado e entrega da obra. “Acompanhar a execução das obras de perto faz parte do meu perfil enquanto gestor do município. Gosto de estar presente no canteiro de obras, dialogar com os nossos operários, pedreiros, serventes, supervisores de obras e engenheiros desde a concepção do projeto até sua execução. Aqui na Serra do Zé Lindolfo já vencemos a parte de terraplanagem, construção de bueiros e tiradas d’água, construção de meios-fios e sarjetas, agora estamos instalando os blocos de concreto sextavados e finalizando a obra de calçamento. Como bem informou o amigo e vice-prefeito Sandro da Saúde, com a conclusão das obras aqui da Serra do Zé Lindolfo no Córrego São Silvestre, Morro do Cachoeirão, estrada principal de acesso a ETE e Serra do Tunico Rezende em Tabajara, caminhamos para entrega de quase duas dezenas de obras de calçamento e drenagem pluvial nos principais pontos críticos da zona rural de Inhapim, um avanço extraordinário na qualidade de vida das pessoas, em especial do nosso produtor rural. Agradeço à Deus pela oportunidade de poder realizar cada obra que melhore a vida de todos nós inhapinhenses”, disse o prefeito.

Assessoria de Comunicação