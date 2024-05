Estarei lançando mais um livro. Desta vez, não será um livro infanto-juvenil, a obra é para o público adulto. Por isso é um convite especial, porque estou contando com amigos e amigas, gente grande.

O livro chama-se “Tramoia do destino” e está enriquecido com o bonito prefácio do escritor Eugênio Maria Gomes.

Uma história escrita em linguagem regional que aborda um caso de amor cheio de incerteza e esperança.

O lançamento será no dia 18 de maio de 2024, às 20 horas no salão Celso Simões Caldeira, na UNEC.

Caratinga sempre me apoiou em minhas iniciativas. Desde o primeiro livrinho infantil, em 1978, que tenho tido o carinho e a presença de minha gente, cujo calor humano é sua grande característica. Sei que também dessa vez meus amigos e amigas estarão comigo.

Estou preparando um número de arte para recepcionar todos com carinho.

Aguardo vocês, queridos irmãos de solo e de afeto.

Até lá!

Marilene Godinho