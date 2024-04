Regional Base: Garotada foi para o jogo

CARATINGA – Como tem acontecido desde o primeiro ano de gestação da atual diretoria da Liga Caratinguense de Desportos, e no sábado (20) começou mais uma edição do Campeonato Regional das categorias 11 e 13. Quatro partidas marcaram a rodada inicial. Duas em Imbé de Minas, e outras duas no estádio do Carmo, Campo do Esplanada.

Jogos com ótimo nível técnico, e boa presença da torcida na manhã de sábado. Aliás, marcante a presença dos familiares apoiando os meninos. Quem acordou cedo no sábado, não se arrependeu.

Sábado (27) que vem, a segunda rodada também promete bons jogos.