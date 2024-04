Prefeitura de Inhapim inicia pavimentação asfáltica da rua Amélia Godinho

INHAPIM – Dando continuidade ao processo de revitalização e requalificação das principais ruas do centro da cidade, a prefeitura de Inhapim iniciou as obras de pavimentação asfáltica da rua Amélia Godinho, um investimento de mais de R$ 655 mil reais de recursos próprios.

Segundo o secretário de Planejamento, Sidnei Oliveira, a prefeitura vem realizando o maior investimento em mobilidade e infraestrutura urbana e rural de toda história do município. “Graças ao incansável trabalho do prefeito Marcinho e do vice-prefeito Sandro da Saúde, que não medem esforços na busca de recursos para o município através dos nossos deputados Marcelo Álvaro Antônio e Tito Torres, estamos conseguindo tornar realidade obras que somente eram reais no sonho da população inhapinhense. A pavimentação asfáltica da rua dos Amaros é uma prova disso, com investimento de R$ 1 milhão destinado pelo deputado estadual Tito Torres (PSD-MG) conseguimos realizar todo o percurso de aproximadamente 900 metros, um avanço significativo na qualidade de vida dos moradores da via. Já na rua Amélia Godinho destaque para a administração dos recursos próprio do município, onde o prefeito Marcinho com gestão transparente e eficiente está conseguindo realizar mais esta importante obra”, disse Sidnei Oliveira.

O prefeito Marcinho lembrou que as obras de pavimentação asfáltica da rua Amélia Godinho são uma conexão com as ruas dos Amaros e Palma Cimini Lucca. “Estamos investindo pesado na revitalização e requalificação do pavimento das ruas do centro da nossa cidade, após concluirmos a pavimentação asfáltica das ruas dos Amaros e Palma Cimini Lucca (Rua do Poliesportivo), estamos iniciando as obras de pavimentação asfáltica da rua Amélia Godinho, conectando toda região dos bairros dos Moreiras, Amaros, Durval I e II, Donazinha e São Lucas no centro da cidade. É mais progresso, conforto e segurança para motoristas e pedestres, que poderão trafegar em uma rua bem sinalizada e sem a incidência de buracos”, informou o prefeito.

A previsão de entrega das obras de pavimentação asfáltica da rua Amélia Godinho é de 60 dias. A empreiteira responsável pela execução das obras já iniciou o processo de retirada dos bloquetes da via, sendo boa parte deles reaproveitados em uma nova obra de pavimentação.

Informações, reclamações e elogios acerca da execução desta obra e diversas outras obras no município podem ser obtidas no portal da prefeitura de Inhapim através do endereço eletrônico www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação