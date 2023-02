PM encontra 378 pacotes de encomendas da China não entregues em Lajinha

A Polícia Militar de Lajinha apreendeu 378 pacotes de encomendas que não foram entregues a moradores da cidade. De acordo com informações recebidas por populares, as diligências da polícia levaram à localização das encomendas, que haviam sido compradas na loja virtual Shopee, mas não chegaram aos destinatários.

Apesar de o sistema da transportadora marcar as mercadorias como entregues, a polícia conseguiu identificar a irregularidade e apreender as encomendas. Elas foram entregues à delegacia local para investigação e apuração dos responsáveis por esta apropriação indébita.

Dois homens foram levados ao quartel para esclarecimentos e afirmaram ser proprietário ou responsável por armazenar as encomendas em uma garagem. Um dos homens afirmou ter recebido as encomendas de uma transportadora, mas não conseguiu realizar as entregas devido a um problema com sua moto.

A polícia verificou que as encomendas haviam sido registradas como entregues na plataforma de vendas online, mas não foram entregues aos destinatários. A ação da PM resultou na apreensão das encomendas devido a apropriação indébita.

A ação da polícia de Lajinha reforça a importância da atenção dos consumidores às encomendas que não são entregues, evitando possíveis prejuízos financeiros e protegendo os direitos dos consumidores.

Fonte : Portal Caparaó