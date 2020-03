MÚSICA PARA ALMA EM TEMPOS DIFÍCEIS

Banda Sagrra lança o single ‘Reticências’, que irá as redes sociais às 16h de hoje

DA REDAÇÃO – As 16h de hoje, a Banda Sagrra lançará um novo single, ‘Reticências’, nas suas redes sociais com a finalidade de trazer esperança em tempos difíceis. As 15h, a banda faz uma live no Instagram para falar sobre o processo de composição desta música.

De acordo com a banda, será disponibilizado de forma gratuita na plataforma Youtube e no hotsite Palcomp3 juntamente nas redes sociais oficiais da mesma Facebook e Instagram. “A nova música de trabalho da banda Sagrra chamada ‘Reticências’ que tem a temática de levar uma mensagem cristã contemporânea em tempos difíceis a onde dúvidas e ansiedade assolam a humanidade”, diz a banda.

A banda explica que o lançamento desta canção agora vem de encontro a este momento conturbado que estamos passando a onde todos somos convidados ao isolamento social necessário, a chamada quarentena. “Devido a cancelamento de várias apresentações ao público que estavam agendada para este primeiro semestre resolvemos contribuir para os amigos que acompanham o nosso trabalho e para os novos possíveis apoiadores”, explica o vocalista e líder da banda Lyzandro Cardoso.

A banda pretende lançar outros materiais áudio visuais ainda neste primeiro semestre e logo que a pandemia do coronavírus se normalize pretende retomar as apresentações ao vivo.

Os links das redes sociais são:

-https://www.facebook.com/SagrraOficial/

-https://www.instagram.com/sagrra_rock/

https://www.youtube.com/channel/UCGXMkGPtQisd8o3kkvv8Dvg

-https://www.palcomp3.com.br/sagrra/

“Gostaria de agradecer mais uma vez ao do Jornal Diário de Caratinga, na pessoa da repórter Nohemy Peixoto que nos deu todo apoio. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a banda pelo telefone (31) 9.8897.2256”, disse o vocalista Lyzandro Cardoso.

HISTÓRICO

Formada em meados de 2006 a Sagrra já se apresentou em diversos eventos cristãos e seculares espalhados pelo Brasil entre eles um dos mais importante que foi representa o Brasil em Dublin na Irlanda no IEC 2012 além de tocar também Jornada Mundial da Juventude em 2013 no Rio de Janeiro, que também foi palco para apresentação da mesma na lendária casa de show Circo Voador (Santuário do rock nacional) a onde a banda foi selecionada para abrir para a super banda de rock cristão norte americano Skillet em 2015. Além de ganhar alguns festivais de músicas regionais como o Festival Canta Galo em Belo Oriente e o 2º Lugar no extinto Festival Jovens Bandas de Coronel Fabriciano em 2011.