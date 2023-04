Março de conquistas para a Black Norte

CARATINGA- A equipe Black Norte faz um balanço positivo de duas competições que participou no mês de março.

No 3° Aberto de Caratinga, realizado no dia 19 de março, participaram 12 atletas. A equipe conquistou seis medalhas de ouros, quatro pratas e três bronze. “O evento foi organizado pelo nosso professor e amigo Jean Chaves, que contou com várias academias de nossa região. Fiquei feliz com o desempenho dos nossos alunos, mostraram muita qualidade técnica em suas lutas, demonstrando que estamos no caminho certo e que podemos colher coisas maiores com o nosso trabalho. Agradecemos ao mestre Jean por nos proporcionar a oportunidade de lutarmos dentro de nossa casa, oportunidade que deve ser aproveitada por todos os praticantes da modalidade em nossa cidade”, disse Estefersom Azevedo.

Já no dia 24, a Black Norte teve dois representantes no Panamericano BJJ Pro 2023, evento organizado pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, realizado em Vitória-ES, evento que contou com mais de 900 atletas de todas as regiões do País. Estefersom Azevendo foi campeão na categoria Adulto Faixa Preta Meio-Pesado. A atleta Ketlyn Cristina também participou da competição.

“ É sempre bom estar presente nos eventos realizados pela CBLP, campeonatos com excelentes estruturas e um nível de jiu-jitsu excepcional, onde podemos testar nosso nível de verdade. Apesar dos problemas que tivemos até nossa chegada no ginásio, o evento fez valer a pena a nossa ida. Queria agradecer nossos patrocinadores pelo apoio e pela confiança, sem eles essas experiências não seriam possíveis. Bolsa Atleta Caratinga sempre incentivando os atletas de nossa cidade a alcançarem seus objetivos em suas modalidades. Lucas Centro Automotivo em Santa Rita de Minas, HRB Atacadista, Ar Uniformes, Tufão Motoboy e Michael”, finaliza.

Classificação no 3° Aberto de Caratinga

Estefersom Azevedo: Campeão Faixa Preta- Adulto Meio-Pesado

Ketlyn Cristina: Campeã Faixa Amarela- Juvenil Médio

Pedro Augusto: Campeão Faixa Branca- Infantil Pesadíssimo

Kaio Alves: Campeão Faixa Branca- Juvenil Leve

Flávio Luiz: Campeão Faixa Branca- Master 3 Meio-Pesado

Rafael Monte Mor: Campeão Faixa Branca- Master 2 Leve

Miguel Braga: Vice-Campeão Faixa Branca- Mirim Pena

Steferson Oliveira: Vice-Campeão Faixa Branca- Adulto Leve

Diego Henrique: Vice-Campeão Faixa Branca- Adulto Pena

Jéssica Silva: Vice-Campeã Faixa Branca- Infantil Super Pesado

Luiz Gustavo: 3° lugar Faixa Azul- Adulto Médio

Gabriel Pereira: 3° lugar Faixa Roxa- Adulto Leve