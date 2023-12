Lúcio Henrique participa de ultramaratona no Espírito Santo

DA REDAÇÃO- O caratinguense Lúcio Henrique participou da competição 12 Horas Night Run – Etapa Exército Brasileiro, realizada no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha/ES.

Na prova, considerada a principal ultramaratona do Estado, ele obteve a classificação em 9° lugar geral e 2° lugar na faixa etária de idade 40 a 59 anos.

Lúcio conta com patrocínio da Milani e Frical. “Estão sempre presente nas minhas corridas. Agradeço ainda a professora Nayara Camuzzi, minha treinadora”.