Jogos Estudantis tem recorde de escolas inscritas

CARATINGA- Tem início no próximo sábado (26), a maior e mais tradicional competição escolar de Caratinga e toda a região: os Jogos Estudantis 2023. O evento representa uma valiosa ferramenta pedagógica, que enaltece não apenas a prática esportiva nas escolas, mas também contribuindo para a formação cidadã de crianças, adolescentes e jovens alunos. O entusiasmo é ainda maior neste ano, com um recorde de inscrições: nada menos que 47 escolas.

Nesse torneio, alunos com idades variando de 7 a 18 anos, provenientes das redes municipal, estadual e privada de ensino, tanto da sede quanto dos distritos, têm a oportunidade de participar. Na aguardada edição de 2023, estão programadas disputas em 13 modalidades esportivas distintas: Atletismo, Basquete, Dama, Futevôlei, Futsal, Handebol, Natação, Peteca, Queimada, Tênis de Mesa, Vôlei de Areia, Voleibol e Xadrez. “É um convite para celebrar o espírito esportivo e a busca pela excelência no esporte, na escola e na vida”, afirma a Prefeitura.

A competição é totalmente gratuita e além de cumprir sua função social serve também como competição qualificatória para as escolas que representarão Caratinga no JEMG / Jogos Escolares de Minas Gerais em 2024 nas modalidades coletivas.

O superintendente de Cultura e Esporte de Caratinga, Rainer Alves, destaca que a competição vai além de vitórias e derrotas. “Constrói valores, amizades que permanecem vivas na memória dos alunos e de todos os envolvidos na competição e que perduram para toda a vida. Estamos animados para ver toda a energia e talento dos jovens atletas de Caratinga brilharem nos Jogos Estudantis deste ano. Que as disputas sejam intensas, as amizades se fortaleçam e que todos possam se orgulhar de serem parte dessa experiência esportiva enriquecedora”.

A cerimônia de Abertura acontece no dia 26 de agosto, no Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva, no bairro Limoeiro, a partir das 8h.