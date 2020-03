Governo municipal investe em infraestrutura e implanta asfalto na rua de acesso à Escola Estadual Monsenhor Rocha

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A rua Máximo, no bairro Tito Mateus, recebeu asfalto nessa semana. O trabalho faz parte da última etapa de construção da Escola Estadual Monsenhor Rocha e irá facilitar o acesso à instituição de ensino, beneficiando estudantes, profissionais de educação e moradores da localidade.

A prefeita de Santa Bárbara do Leste, Wilma Pereira, acompanhou o trabalho e disse estar muito contente com o desenvolvimento de todo o projeto.

“É um sonho que se concretiza. A construção da escola é um anseio de toda comunidade que por anos lutou e se manifestou, buscando o melhor para os estudantes do município. Agora falta pouco para que esse sonho se torne realidade. Aguardamos apenas a conclusão dos últimos detalhes e a liberação do Governo do Estado para que possamos inaugurar essa grande obra, orçada em quase 4 milhões de reais. A nossa resposta à população será sempre com respeito, compromisso e trabalho sério, buscando sempre o melhor para o município de Santa Bárbara do Leste”, disse a prefeita.

A OBRA

A construção da Escola Estadual Monsenhor Rocha representa a maior obra pública, financiada pelo Estado, já implantada no município.

Desde 2017, o Governo Municipal vem empenhando esforços e assumiu a responsabilidade de fiscalizar, executar e prestar contas do empreendimento ao Governo do Estado que, por sua vez, financiou o projeto.

A obra corresponde aos anseios da população e de toda a comunidade escolar. Depois de quase sete anos estudando em garagens e nas dependências da Igreja Matriz, enfim, os alunos terão uma sede própria, com condições adequadas para continuarem os estudos e se desenvolverem ainda mais.

Assessoria de Comunicação