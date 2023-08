Gameleira vence torneio de futsal em Inhapim

Esse é o quinto troféu conquistado pela equipe de Ubaporanga

UBAPORANGA – Os frutos de um trabalho sério estão sendo colhidos pelo Gameleira, equipe de futebol de salão/society da cidade de Ubaporanga, fundada em 2021. O time acaba de vencer o Torneio de Futsal de Inverno de Inhapim.

A diretoria avalia que em pouco tempo, o time se tornou uma potência na região, conquistando cinco troféus em diferentes competições. “A mais recente foi o Torneio de Futsal de Inverno da cidade de Inhapim, onde o Gameleira venceu uma partida emocionante e levantou a taça sobre a forte equipe dos Federais”.

Expectativa

O clube vive agora a expectativa pela definição da data do Campeonato Mineiro de FUT7, que terá como sede a cidade de Belo Horizonte. Os quatro melhores times da competição garantirão o direito de representar o estado no Campeonato Brasileiro, que acontecerá em São Paulo/SP, no mês de novembro.

“O Gameleira, que foi fundado há apenas dois anos, já se destaca como um dos principais clubes da região, com uma trajetória de sucesso e muita dedicação”, finaliza a diretoria.